Wilmar Valencia, más allá de su gran capacidad como entrenador del fútbol, sufre con el tema del temperamento. Al menos con Sport Huancayo ya suma 5 momentos de furia. Y no solo lo hace a nivel local, sino también en el ámbito internacional. ¿Te acuerdas de alguno en particular? Mira el videos. ¡Tranquilo, ‘profe’!

Este lunes 22 de marzo, protagonizó un nuevo episodio en la zona técnica. El DT de Sport Huancayo le dijo de todo a un dirigente de Binacional que ‘pidió’ apurar el juego mientras un jugador del ‘Rojo Matador’ era atendido por fuerte falta en la zona lumbar. Todo por la jornada 2 de Liga 1.

Sport Huancayo vs. Binacional: la reacción de Wilmar Valencia (Video:GOLPERU)

LE DIO CON PALO A LA FEDERACIÓN

Wilmar Valencia fue eliminado de la Copa Sudamericana por Coquimbo Unido de Chile y criticó con dureza a la FPF. “Para competir hay que tener las facilidades. Mientras Coquimbo se preparó toda una semana para este partido, nosotros tuvimos que jugar el fin de semana. No tuvimos ningún apoyo. La Federación Peruana tuvo que poner un poco más de énfasis en apoyar a su único que estaba luchando por competir y seguir avanzo en la Copa Sudamericana”, lanzó a finales del 2020.

SACÓ PECHO ANTE TÉCNICO DE LIVERPOOL

En el duelo contra Liverpool de Uruguay en el Estadio Nacional por Copa Sudamericana, Wilmar Valencia ‘cuadró’ al técnico rival. “¡Yo soy un hombre de fútbol. Dedícate a dirigir a tu equipo, no a hablar de más!”, le gritó.

Valencia tuvo fuerte cambio de palabras con el DT de Liverpool (Fuente: DirecTV Sports)

FUERTE MENSAJE A ÁRBITRO

En el duelo Sport Huancayo vs Deportivo Municipal, Wilmar Valencia solo duró 30 minutos en el campo. Árbitro del cotejo lo expulsó por constantes reclamos y el técnico le dejó este mensaje desde la tribuna: “¡Si me botas a mí, no vas a ser mejor!”.

¡ROJA! Wilmar Valencia es expulsado del encuentro por sus reclamos y tuvo que abandonar la zona técnica durante el partido entre @clubshuancayo y @CCDMunicipal. #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/31AGn0XUBh — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 23, 2020

DESESPERACIÓN POR EXPULSIÓN DE SU JUGADOR

Hugo Ángeles vio la roja por falta contra Carlos Ascues y Wilmar Valencia ‘explotó’ en el banco de Sport Huancayo. “¡Esto no se trata de justificar, se trata de cobrar lo que corresponde!”, soltó para el árbitro Joel Alarcón.

La reacción de Wilmar Valencia en Alianza Lima vs. Sport Huancayo. (Video: GOLPERU)

