Wilmer Aguirre falló clara opción de gol en el Alianza Lima vs Unión Comercio por la fecha 4 del Torneo Clausura en el Estadio IPD de Moyobamba. Mira el video. ¡La bajó con calidad, pero no pudo en el mano a mano!



Ocurrió a los 19' de la primera parte. Wilmer Aguirre recibió un gran pase en el área de Alianza Lima que no tuvo un final feliz para Unión Comercio. Jugada puso ser el empate.



Wilmer Aguirre recepcionó muy bien la pelota, pero luego no pudo cruzar su remate ante la salida de Leao Butrón. Aquí las imágenes del delantero de Unión Comercio.



Video: Aguirre falla gol

Wilmer Aguirre le terminó pagando al cuerpo de Leao Butrón en jugada imperdonable para los hinchas de Unión Comercio en el duelo contra Alianza Lima.