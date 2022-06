Novak Djokovic fue protagonista de uno de los casos polémicos más sonados del 2022. El serbio no se vacunó contra el coronavirus y, como consecuencia, se perdió el Abierto de Australia por las restricciones del gobierno oceánico. Pasaron los meses y la postura del tenista no ha cambiado para nada. De hecho, el deportista ya sabe que también se ausentaría del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

En la víspera del debut en Wimbledon (el lunes 27 de junio contra el surcoreano Soon-Woo Kwon), ‘Nole’ fue preguntado en la conferencia de prensa si mantiene su postura de no vacunarse, Djokovic respondió con un lacónico “Sí”. ¿Insiste usted en esa idea?, insistió un periodista. “Sí”, respondió de nuevo, para quien el torneo en Inglaterra podría ser el último Grand Slam del año.

Enseguida, Novak profundizó con respecto al certamen en Norteamérica. “A día de hoy, teniendo en cuenta la situación, no estoy autorizado a entrar en Estados Unidos. Es una motivación adicional para jugar bien aquí (en Wimbledon). Me gustaría ir a Estados Unidos, pero por el momento no es posible. No puedo hacer gran cosa. Depende realmente del gobierno estadounidense de aceptar o no entrar en su territorio a una persona no vacunada”, explicó.

El año pasado, Djokovic ganó en Australia, Roland Garros y Wimbledon, pero falló en Estados Unidos. Aunque, en la general, el serbio salió campeón del US Open en 2011, 2015 y 2018, y suma 20 títulos del Grand Slam, los mismos que Roger Federer, pero a dos de Rafael Nadal, que esta temporada ya ha ganado el Abierto de Australia y Roland Garros.

Sin puntos en la hierba

En Wimbledon no sumará, ya que la ATP no distribuirá puntos para la clasificación mundial como protesta a la decisión del torneo londinense de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos por la guerra en Ucrania. “Comprendo la frustración del pueblo ucraniano hacia Rusia y lo que está sucediendo. Como hijo de la guerra, sé lo que se siente. De todos modos, no estoy de acuerdo en prohibir a los tenistas rusos competir”, sostuvo Djokovic.

Por aquella comunicación, el serbio perderá 2 mil puntos en un par de semanas y se reflejará en el ranking ATP: bajará del puesto tres al siete, su peor clasificación en años. De todos modos, ‘Nole’ dijo que “Ahora no persigo el ranking tanto como lo hacía antes de romper el récord de más semanas como número uno. Ya no es una prioridad para mí. Entiendo que a otros les afectará más el tema. Aunque, lógicamente, soy consciente que este año no tuve la oportunidad de defender 4 mil puntos”.