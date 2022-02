América de Cali vs Junior EN VIVO vía Win Sports EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 20 de febrero por la octava jornada de la Liga BetPlay 2022 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a partir de las 6:10 p. m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá a través de Win Sports +.

Los ‘Tiburones’ llegan a este encuentro tras perder 2-0 ante Medellín y, con ese resultado, sumaron su segunda derrota consecutiva. Por eso, están en la obligación de vencer en condición de local y subir de posiciones. Hasta el momento, se ubican en el puesto 12 con 9 puntos.

Tras la derrota ante el DIM, el técnico de Junior, Juan Cruz Real, expresó su incomodidad con las decisiones de los jueces. “Yo no voy a hablar mucho del juego, voy a hablar de otra cosa y va a ser lo único que voy a decir. Hoy fuimos muy visitantes, por la gente, porque la hinchada del Medellín acompaña mucho, y también por los árbitros”, señaló en conferencia de prensa.

“Al minuto 10, Didier Moreno fue amonestado por girar y poner la mano sin querer en la cara del rival. A los 20, saltó Germán Mera a cabecear, el rival quedó abajo y también le puso amarilla. A veces son las pequeñas faltas que te empiezan a meter en el área”, añadió.

América de Cali vs Junior: a qué hora juegan

Colombia: 6:10 p. m.

Perú: 6:10 p. m.

Ecuador: 6:10 p. m.

México: 6:10 p. m.

Chile: 6:10 p. m.

Argentina: 6:10 p. m.

Uruguay: 6:10 p. m.

Por su parte, América de Cali llega a este encuentro tras igualar (1-1) ante La Equidad. Los ‘Aseguradores’ comenzaron ganando gracias al tanto de David Camacho, sin embargo, el ‘Rojo’ se animó con el apoyo de su gente y consiguió emparejar en los minutos finales. Luis Sánchez fue el héroe de la noche.

El autor del empate, que volvió a las canchas tras casi 9 meses luego de recuperarse de una lesión, se pronunció en conferencia de prensa. “Estoy muy feliz. Se me hizo larga la espera, pero llegó el momento. Hoy se dio la oportunidad de regresar y fue de una linda manera”, señaló.

De la misma manera, el DT de América, Juan Carlos Osorio, felicitó el trabajo de su dirigido. “Estamos felices por el regreso de Luis Sánchez. Cada vez estamos conformando un mejor equipo”, señaló.

Sin embargo, no todo es felicidad para los ‘Escarlatas’ ya que no conocen de victorias desde hace cuatro encuentros. Hasta el momento, se ubican en la décima casilla con 9 puntos y deberán ganar a Junior para no alejarse del líder que es Deportes Tolima (18 unidades).

América de Cali vs Junior: dónde ver la transmisión

Es importante mencionar que el encuentro entre Junior y América de Cali se transmitirá en exclusiva a través de Win Sports + para todo el territorio colombiano.