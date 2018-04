WrestleMania 34: Roman Reigns recordó la última vez que peleó contra Brock Lesnar [VIDEO y FOTOS]

Muchos hinchas de la WWE no pudieron dejar de mostrar sus ansias por la pelea que iban a protagonizar Roman Reigns y Brock Lesnar en el WrestleMania 34 por el Título Universal. Como para irle echando leña al asunto, el primero de los mencionados dio unas declaraciones horas antes de la realización del evento.



De acuerdo con lo que se vio en la cuenta de Twitter de la WWE, Roman Reigns indicó que se encontraba calmado, pero sabía que ese estado iba a cambiar luego de verse las caras con Brock Lesnar en el WrestleMania.



“Me siento bien. ¿Sabes lo que quiero decir? Dios permitió que hoy me pudiera levantar. Hoy es mi día. Probablemente no me vaya a sentir tan bien después de la lucha", indicó Roman Reigns a la WWE.



Además, él rememoró la última vez que peleó contra Lesnar. "La última vez que luché contra Brock Lesnar, quedé por meses con mucho dolor, así que vamos a ver qué ocurre”, sostuvo Roman Reigns.