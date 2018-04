WrestleMania 34: John Cena alegró a los niños de Make A Wish antes del evento máximo de la WWE [VIDEO]

No hay dudas que John Cena es una de las figuras más conocidas y queridas de la WWE. Sus seguidores, quienes esperan con ansias su participación en el WrestleMania 34, se pueden contar por millones en las redes sociales.



Una de las más recientes noticias relacionadas con John Cena no tiene que ver con una proeza en el escenario, sino con sus actividades filantrópicas. El luchador, tal como lo indican medios estadounidenses, cumplió el sueño de una veintena de niños gracias a la fundación Make A Wish.

Los menores recibieron de John Cena un reconocimiento por la lucha diaria que ellos llevan. "Siempre me emocionan estos eventos, es una forma de regresarle algo a la gente, ellos me hacen muy feliz cada que sonríen", indicó la figura de la WWE.



La empresa aprovechó su estancia en New Orleans, ciudad que acoge al WrestleMania 34, para John Cena pueda hacer realidad el anhelo de los chicos. ¡Bien ahí!