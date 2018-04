¡Wrestlemania no será su adiós! The Undertaker luchará en el Greatest Royal Rumble contra Chris Jericho

¡Wrestlemania no será su adiós! En un increíble giro de los acontecimientos, The Undertaker volverá a luchar y se enfrentará a Chris Jericho en una Lucha de Ataúd en el Greatest Royal Rumble, evento que celebrará WWE este viernes 27 de abril en Arabia Saudita.



Originalmente, la Lucha de Ataúd estaba pactada entre The Undertaker y Rusev. Sin embargo, Lana, que en un principio estaba conforme con esta idea, cambió de parecer sobre la participación del Ogro Búlgaro en la publicitada contienda.

La Lucha de Ataúd es, sin duda, una de las favoritas de The Undertaker ya que se ha proclamado vencedor en varias de ella, en la que la única forma que una superestrella de WWE gane es que coloque a su oponente dentro de un féretro y cierre la tapa.



Aunque Chris Jericho nunca ha participado en una de estas luchas, el primer Campeón Indiscutible de WWE batalló virtualmente en casi todas las clases de combates de la empresa, así como conquistado varios campeonatos.

Greatest Royal Rumble este 27 de abril en WWE Network

Cabe precisar que The Undertaker y Chris Jericho no son extraños el uno del otro. Ambos se han visto las caras tanto como compañeros así como rivales, incluyendo una lucha dentro la Cámara de la Eliminación en 2010 donde Y2J capturó el Campeonato Mundial Pesado.



¿Cuál de estas dos icónicas superestrellas de WWE saldrá victoriosa? El resultado lo sabremos este viernes 27 de abril en el Greatest Royal Rumble a celebrarse en Arabia Saudita, que también incluirá una cartelera de luchas alucinantes.

