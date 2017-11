WWE: flamante campeón AJ Styles desea suerte a la selección peruana [VIDEO]

Todos apoyan a Perú. El flamante campeón mundial de la WWE,AJ Styles, deseó suerte a la selección peruana en los partidos de repechaje que disputará con su similar de Nueva Zelanda.



“Perú, por cierto. Buena suerte contra Nueva Zelanda en el repechaje. Deseo que lleguen al Mundial. Eso será demasiado.. Dulce”, dice AJ Styles en el video.



Dos veces coronado campeón mundial, AJ Styles, ataviado con su característica camiseta roja sin mangas, barba cuidada y cabello largo, invitó a todos los fanáticos de la lucha libre al espectáculo WWE Live Lima.

“30 de noviembre, Lima, Perú. Ya llega Smackdown Live. Y el nuevo campeón de la WWE lo hará… ¡Fenomenal!”, agrega en las imágenes.

AJ Styles logró su segundo título mundial tras enfrentarse a Jinder Mahal el pasado martes 7 de noviembre, en la pelea estelar del Smackdown filmado en Manchester, Reino Unido. De esta manera, Styles hizo historia ya que ningún otro luchador ha logrado ganar el título mundial fuera de los Estados Undios.

'El fenomenal' AJ Styles anunció su llegada a Lima. (WWE)

De otro lado, las más grandes estrellas de la lucha libre se darán cita en nuestro país el próximo 30 de noviembre: AJ Styles, Randy Orton, Shinsuke Nakamura, Charlotte Flair, Bobby Roode, Jinder Mahal, Natalya, Dolph Ziggler, The New Day, The Usos, Baron Corbin, Shelton Benjamin, Chad Gable, Sami Zayn, Rusev, Tye Dillinger, Sin Cara, Zack Ryder, Mojo Rawley, Luke Harper, Erick Rowan, Aiden English, los Singh Brothers y más.



Con millones de visitantes peruanos registrados en la página oficial de la WWE, el espectáculo de lucha libre llega a Lima. Las entradas están a la venta en Teleticket con precios desde 104 soles y ya se están agotando.