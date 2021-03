Una de las superestrellas latinas con mayor proyección en WWE e integrante de unas de las dinastías más importantes de la lucha libre latina, Ángel Garza, conversó con Trome sobre diversos temas de actualidad en la conocida empresa de lucha libre, cuáles son sus planes para este 2021 y el desafío que le envió al ganador del Grammy Bad Bunny.

A través de una comunicación en directo, Ángel Garza respondió de todo en esta interesante charla, que nos permitirá conocer un poco más a esta superestrella, que poco a poco se abre pasa en el duro mundo de los candados, suplexes y saltos por los aires.

Ángel tuviste una lucha contra Damian Priest y estabas un momento dominando, hasta que apareció Bad Bunny...

Mira ahorita creo que tengo un doble enfoque, sí luchar contra Damian Priest, pero a la vez Bad Bunny está fuera del ring. Llevó dos combates que me distraigo hacia donde está él; pero es simplemente para dejarle un mensaje muy claro. El programa pasado se lo hice saber, le abrí la cuerda y le dije ‘eres bienvenido’. Nada más que él sepa que no es lo mismo estar a fuera, que estar arriba del cuadrilátero. No hizo su entrada, yo le hice la invitación, no lo quiso hacer; pero creo que va llegar un cierto punto en que va a pisar el cuadrilátero y simplemente va a sentir lo que es ser una superestrella de WWE, ser un luchador y estar adentro de un cuadrilátero. Creo que las cosas se están haciendo bien, todo a su momento y la gente lo está saboreando.

¿Ahora con más de un año en WWE Monday Night RAW, cuál es tu balance del tiempo que llevas en ‘el programa de la marca roja’?

Wow han sido muchos altibajos, lesiones, mucha competencia. Antes había un termómetro que era el público para definir si una superestrella era ovacionada o abucheada, fuera lo que fuera; pero ahorita el termómetro ese está muy difícil. Cada lunes que tú pisas el cuadrilátero y cada lunes que tú sales en televisión tienes que llenar muchísimos ojos, tanto de los espectadores como de los escritores, de nuestros superiores, de todos los jefes y te lo hace mucho más difícil. Creo que ese nivel competitivo se puede decir que ‘ahora sí que estamos sabrosos’, pues te lo hace más difícil; pero el día que lo tienes, lo disfrutas muchísimo más. Sí este año ha sido un proceso duro, me tocó estar con público, después a cero ruido en la arena y después nos vinimos al ThunderDome, donde ya escuchamos al público que está en las pantallas, aunque sea virtualmente. Toda esa transición ha sido un proceso de adaptación difícil, diferente; pero creo que estoy contento y muy emocionado de ver que es lo que sigue y muy contento de haber vivido todas estas etapas con WWE porque ha sido único en la historia.

Debido a la pandemia ahora las figuras de WWE se han mantenido en una ciudad, ya no tienen esas giras ¿Cómo estás pasando estos momentos?

Bueno me ha dejado que puedo estar más casa; pero creo que es lo único. Intentamos mantenernos en casa, porque cada lunes tenemos que dar negativo para poder acceder a la arena. En cuanto a rendimiento, creo que hemos bajado todos en general, porque lo único que hacemos en este momento es gimnasio, cuando anteriormente estábamos viajando y luchábamos cuatro, cinco veces por semana; y ahorita, solamente es una y mantener en ese ritmo físicamente sí es algo difícil; pero te digo hay que sacrificar unas cosas por otras, se está logrando, se está logrando, ya estamos al final, ya se está viendo la luz, yo sé que ya estamos a nada de tener nuevamente al público de regreso y nosotros regresar a estas giras que tanto queremos.

¿Y todo este tiempo que se ahorran de los viajes, cómo lo pasas?

Definitivamente muy tranquilo en casa, relajado, intentando ‘quemar’ algunas horas en el gimnasio, viendo películas, jugando. Créeme que yo soy amante de la tranquilidad y estar en casa es algo increíble. No es lo mismo estar en casa, en tu sala viendo televisión, que estar en un avión, bajarte, dormir en otro con el cuello ‘todo doblado’, tener que estar con una almohada abrazado, dormir en el aeropuerto. No es lo mismo definitivamente; pero siempre se los he dicho ‘disfruten del momento, disfruten la situación’, siempre véanle el lado positivo a las cosas, si nos enfocamos en estar quejándonos de todo lo que pasa ‘que esto no me gusta, que esto tampoco me gusta’ ustedes son los únicos que van a vivir amargados, que van a vivir enojados. Así que siempre a cualquier situación véanle el lado bueno y disfruten.

Liga MX y la posibilidad de comprar vacunas contra el coronavirus

¿Este 2021 qué es lo que quieres en tu carrera?

Seguir consolidando mi nombre, seguir posicionándome en la compañía. Tengo alrededor de dos años que firmé con WWE, las cosas se han hecho bien, tengo ahí dos campeonatos en mi currículum, el Crucero y el 24/7. Seguir haciendo ruido, seguir haciendo polémica, llámese como se llame; pero al final de cuentas no pasar desapercibido y no quedar en el olvido. Esa es mi única mentalidad, ya que cuando tú estás en ese ritmo, que estás haciendo ruido y estás haciendo las cosas bien, las cosas van llegando por sí solas, van a ir llegando nuevos combates, van a ir llegando nuevas oportunidades por campeonatos, por estipulaciones, llámese Elimination Chamber, Royal Rumble. Van a empezar a llegar todo ese tipo de oportunidades; pero creo que primero hay que empezar a caminar, antes de empezar a querer correr y vamos bien, no nos desesperamos y créanme que están en buenas manos , siempre se los he dicho: Están en buenas manos, simplemente confíen no se desesperen y pues sí, las cosas no se hacen en un día, son procesos largos y más cuando estás en la empresa número uno a nivel mundial.

Un último mensaje para la fanaticada de WWE en Perú...

Créanme que tengo muchísimas ganas de ir a conocer Perú, soy sincero no lo conozco, tengo muchísimas ganas de estar por allá, de conocer a toda la fanaticada. Sé que nos reciben de maravilla, sé que hay muchísima fanaticada por allá por Perú, les mando un fuerte abrazo, espero muy pronto conocerlos a todos y si no es por alguna gira, pues nada más de vacaciones y vamos a ver cómo me reciben, jajaja.

TAMBIÉN LEE:

WWE: Roman Reigns atacó a Daniel Bryan en SmackDown | VIDEO

El Big Show dejó la WWE y firmó por la competencia: AEW

Bad Bunny abofeteó al Miz en WWE Elimination Chamber