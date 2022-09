WWE Clash at the Castle es el nuevo evento de la empresa gigante de la lucha libre, que nos traerá de vuelta a Roman Reigns defendiendo sus dos títulos ante el escoces Drew McIntyre, además, de otros esperados duelos como Edge y Rey Mysterio vs. El Día del Juicio. Este evento se llevará a cabo en el Principality Stadium de Cardiff, en Gales y marcará el regreso de un PPV desde el Reino Unido, desde Insurrection en el 2003.

No queremos que ninguno de los seguidores de WWE se pierda este evento. Por eso en esta nota te vamos a contar cómo ver Clash at the Castle, en que canal lo transmitirán, a qué hora y qué día. Así no tendrás excusa para ver este gran duelo.

En esta ocasión tendremos de vuelta a Roman Reigns defendiendo su título Insicutible, ante el excampeón de WWE Drew McIntyre, además, veremos a otras grandes figuras como Rey Mysterio, Edge, Finn Bálor, Shemus, Seth Rollins y Alexa Bliss, entre otros.

¿Dónde se realizará WWE Clash at the Castle 2022?

WWE regresa al Reino Unido con un evento de gran magnitud, desde Insurrection en el 2003. En esta ocasión el evento se realizará Principality Stadium de Cardiff, en la nación de Gales.

Para esta ocasión, las figuras europeas más importantes de WWE verán acción como Finn Bálor, Drew McIntyre y Sheamus. Por lo que seguramente el estadio lucirá atiborrado de personas.

¿A qué hora es el evento WWE Clash at the Castle 2022?

Clash at the Castle se llevará a cabo en el Reino Unido, este sábado 3 de setiembre. Por lo que tendremos un horario europeo, al igual como sucedió en los eventos realizados en el medio oriente. Por eso a continuación te brindamos el horario en tu país.

Perú: 12:00 mediodía del sábado

Chile: 1:00 p.m.

México: 12:00 mediodía del sábado

Argentina: 2:00 p.m.

Colombia: 12:00 mediodía del sábado

Ecuador: 12:00 mediodía del sábado

Uruguay: 2:00 p.m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Estados Unidos: 12 mediodía hora del este

España: 7:00 de la noche

¿Cuál es la carretela del evento WWE Clash at the Castle 2022?

Como siempre ocurre en los grandes eventos de WWE, Clash at the Castle no será la excepción y nos traerá a las más grandes estrellas de WWE, como Roman Reigns, Edge, Rey Mysterio y Seth Rollins, entre otros.

Roman Reigns (c) vs. Drew McIntyre / Campeonato Universal Indiscutible de la WWE

Liv Morgan (c) vs. Shayna Baszler / Campeonato Femenino de SmackDown:

Bianca Belair, Alexa Bliss & Asuka vs. Damage control (Bayley, Dakota Kai e Iyo Sky).17

Matt Riddle vs. Seth Rollins.

Walter (c) (con Ludwig Kaiser) vs. Sheamus (con Butch & Ridge Holland) / Campeonato Intercontinental:

Edge & Rey Mysterio (con Dominik Mysterio) vs. The Judgement Day (Finn Bálor & Damian Priest) (con Rhea Ripley)

¿Qué canales transmiten el evento WWE Clash at the Castle 2022?

Los fanáticos de WWE no se perderán por nada del mundo Clash at the Clases 2022. Por eso en esta nota te vamos a contar como ver este esperado evento, en los diferentes países.

PAÍS CANAL PERÚ 12:00 mediodía del sábado / WWE NETWORK CHILE 1:00 p.m. / WWE NETWORK MÉXICO 12:00 mediodía del sábado / WWE NETWORK y FOX SPORTS PREMIUM ARGENTINA 2:00 p.m. / WWE NETWORK COLOMBIA 12:00 mediodía del sábado / WWE NETWORK ECUADOR 12:00 mediodía del sábado / WWE NETWORK URUGUAY VENEZUELA 1:00 p.m. / WWE NETWORK ESTADOS UNIDOS 12:00 mediodía del sábado / PEACOCK ESPAÑA 7:00 p.m. / WWE NETWORK

¿Cómo ver WWE Network en vivo, evento WWE Clash at the Castle 2022?

Para poder ver WWE Network en la mayoría de países de Latinoamérica es necesario contar con el servicio de streaming de WWW, WWE Network, el cual se encuentra disponible a un precio de 9 dólares mensuales. En este no solo podrás ver en vivo WWE Clash at the Castle, también podrás ver todos los eventos de WWE, además, de la videoteca de la compañía, de la WCW y ECW.

