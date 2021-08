Una de las fuerzas más dominantes en WWE, Damian Priest, conversó en Exclusiva con Trome sobre el gran 2021 que está viviendo, sus expectativas por conquistar el título de los Estados Unidos en SummerSlam y el apoyo que recibe de la fanáticada latina. “Sé que este será el mejor SummerSlam de la historia”, manifestó el ‘Arquero de la Infamia’.

Damian has tenido participación en el Royal Rumble y en WrestleMania, ¿Cómo estás viviendo este 2021?

Tremendo año, porque con la locura que está pasando mundo, tener algo positivo... lo tomo con humildad. ¿No sé qué he hecho para merecer esto? Pero me encanta el momento y todo lo que me está pasando. Tener esa experiencia con el Royal Rumble, que es mi evento favorito, para comenzar mi carrera en WWE, fue especial. Despues ganar mi primera lucha contra un excampeón, después tener mi momento WrestleMania y siguiendo para adelante, este 2021 es increíble, que locura.

Tuviste la oportunidad de formar una amistad con Bad Bunny incluso son de la misma ciudad en Puerto Rico...

Trabajando juntos aprendimos mucho uno del otro y comenzamos a hablar, ‘Oye dónde te criaste en Puerto Rico’, y los dos somos del mismo pueblo, hasta una familiar era maestra del hermano de él en la escuela. Tenemos la misma mentalidad y cómo logramos concretar nuestros sueños, de la forma que nosotros queríamos y no como otros nos decian que teníamos que hacerlo. ‘Tienes que cambiar la manera en que hablas, tienes que cambiar la manera en que vistes’. Eso no era lograr nuestros sueños, sino el de los otros. Lo hicimos a nuestra manera y tenemos eso en comuna. Sí hicimos una amistad bastante fuerte y me encantó el tiempo que pasamos juntos.

¿Y cómo surgió este interés en la lucha libre, ya que tú te dedicabas a las artes marciales?

Como la mayoría, yo era un fan desde que era un niño. Era como ver super héroes; pero en vivo, la presentación y las entradas, la emocion que yo sentía viendo a mis favoritos. Yo siempre decía, yo quiero que otros sientan eso por mí y así comenzó este sueño. Claro que cuando uno va creciendo la vida te lleva a diferentes partes y las artes marciales fueron mi primera forma de combate; pero no eran mi sueño. Yo era muy bueno, gané campeonatos; pero no sé, como que me faltaba algo y era el mundo de la lucha libre y de WWE. Así fue que un día me entró a la cabeza, que tengo que hacer esto y cambie de un deporte a otro.

DAMIAN PRIEST POR EL TÍTULO DE LOS ESTADOS UNIDOS ANTE SHEAMUS

Y pensaste lograr este éxito tan rápido...

Desde que comencé todo pasó bien rapido. Como te dije, no sé que he hecho para merecer esto, orgulloso y feliz que he podido representar a los latinos de una forma positiva, creo que todos lo han aceptado y ha funcionado.

¿Cuáles son tus metas para el 2021?

Siempre seguir para adelante, tener algo mejor de lo que he tenido. Tuve un momento excelente en WrestleMania, haciendo equipó con Bad Bunny; pero quiero que siempre se acuerden de mi nombre, asi comencé; pero ahora quiero ganar un campeonato. Quiero que el campeonato de los Estados Unidos en (poder de Sheamus) sea mi primer campeonato. Me encanta ser parte de SummerSlam porque yo sé que este va a ser el SummerSlam más grande de la historia y si es por un campeonato, bien, chévere.

Cuéntale a la gente de Perú un poco mas de ti. ¿Cuántas horas entrenas, cuáles son tus hobbies, eres casado?

Soltero y solo. Me encanta vivir vida, gozar vida, sonreir y estar feliz. Siempre pienso vivir de una manera positiva, claro que en cada dia pueden pasar cosas que son negativas; pero yo siempre pienso lo contrario y asi buscar a todo, el lado bien y así soy. Me gusta conocer mucha gente, gente de otros países, conocer otras culturas. Entreno casi todos los dias, depende la energia que tenga si es una hora, dos horas, tres horas. Aparte de eso me gusta escuchar rock, ver peliculas, especialmente de superheroes.

¿Y cómo te sientes del regreso del público a los shows?

Increible, el mundo de la lucha libre es un trabajo que tiene que hacerse al frente de las personas. Cuando estabamos en el ThunderDome durante la pandemia teníamos que hacer el trabajo y claro que esperamos que las personas en sus casas esten felices; pero no sabíamos si lo que estabamos haciendo estaba funcionando. Ahora que regresó el publico todo está mucho mejor. De verdad que extrañabamos al público y necesitambamos de esa emocion y nos ayuda. De verdad que me dan energia, yo luchando en el ThunderDome como que me cansaba rapido, ahora ellos empieza a gritar y me levanto rapido, me dan esa emocion y esa energia extra que uno necesitaba, es mi parte favorita del trabajo.

Damian Priest buscará destronar a Sheamus en SummerSlam (WWE)

EDGE Y THE UNDERTAKER

¿Ahora que han vuelto leyendas como John Cena y Goldberg, con qué superestrellas del pasado te gustaría enfrentarte?

Siempre va a ser Edge, porque es alguien que ha regresado y está aquí full time. Él no va y viene, él se queda, entonces tengo que trabajar con él, en parejas o en contra, él era uno de mis favoritos. Para mí sería algo increíble y si fuese alguien retirado, con The Undertaker, porque él fue la razón por la que me enamoré de la lucha libre y WWE

¿Y qué piensas de la fanáticada latina?

Fijate que nunca he luchado en ningún país, ni siquiera en Puerto Rico. Increíble, despues de 17 años, nunca he tenido esa oportunidad, he luchado en Japón, en Europa; pero nunca en un lugar latino...

Hace poco anunciaro una gira de WWE en Puerto Rico...

Lo acabaron de anunciar y si no me ponen en ese show, yo no sé que estamos haciendo (risas). Ese va a ser mi primer viaje, orgulloso, feliz, emocionado, todas las emociones. Y me imagino que eso mismo voy a sentir cuando vaya a Mexico, Perú, Venezuela o Chile, en cualquier lugar latino. Claro luchar en los Estados Unidos es lo normal, yo soy un latino orgulloso, y claro que sería algo especial, para comenzar en Puerto Rico; pero espero mucho más ir a otros paises.

Bueno Damian invita a todo el público que este 21 de agosto no se pierda SummerSlam y envíale un saludo a la gente de Perú...

Mi gente en Perú por favor sigan apoyando, porque en verdad que los necesito, para seguir con este momento de los latinos en el frente, entonces, muchísimas gracias por el apoyo y aquí estoy para representar de una forma positiva a todos ustedes.

