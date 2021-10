Trome conversó con el campeón de los Estados Unidos de WWE, Damian Priest, quien nos habló de su espectacular 2021, representar a la cultura latina y detalles de luchar al lado de Bad Bunny. Además, realizamos un divertido ‘ping pong’ en el que opinó sobre sus futuras luchas ante estrellas como Edge, Seth Rollins o Rey Mysterio.

¿Qué reflexión te deja todo lo que has logrado este año (debut en Royal Rumble, Wrestlemania con Bad Bunny, campeón de Estados Unidos, etc.)?

Yo no sé cómo llegué a donde estoy, este ha sido el mejor año de mi vida, cada vez que escuchó todo lo que he logrado, mi mente no lo puede creer. Es un sueño hecho realidad y estoy muy orgulloso.

WWE acaba de lanzar su cuenta de TikTok en español ¿Cómo ves la relación de WWE con el público latino?

Sí, estamos regresando con fuerza (al mercado latinoamericano) y al yo estar ahí al frente como campeón de Estados Unidos, es algo increíble. Estoy muy orgulloso de la compañía, que está tratando de usar más plataformas para llegar a los fans latinos, que están respondiendo y eso me encanta.

Hace pocos días luchaste por primera vez en tu casa, Puerto Rico ¿Cómo fue esa experiencia?

Una gran emoción, he tenido grandes momentos este año y luchar en Puerto Rico está al mismo nivel de lo que sentí en Wrestlemania. Casi 18 años luchando y nunca lo había hecho en Puerto Rico y ahora defender el campeonato de Estados Unidos en mi tierra. La reacción de los fans, todo fue perfecto. Me falta México, Perú y tantos luchares que estoy loco por ir, necesito más momentos así.

¿Estarás en el torneo ‘King of the Ring’?

De verdad que no sé, nadie sabe quién está en el torneo, me imagino que ese mismo día sabremos. A mí me encantaría ganar el ‘King of the Ring’, es algo muy grande, yo lo veía de chiquito y es algo que gente como Bret Hart, Stone Cold Steve Austin, Triple H han ganado. El que gana eso, ya sabe que va a ser una super estrella.

¿Qué tal trabajar con Bad Bunny en Wrestlemania?

Los dos estábamos super nerviosos, era mi primer Wrestlemania y se lo dije, y él me contestó que también estaba muy nervioso. Él es un artista super famoso y saber que él estaba un poco nervioso como que me calmó, porque si él lo estaba yo también tenía todo el derecho de estarlo (risas) . Pero me relajó saber todo el trabajo que él le metió a esto, es algo que la gente no vio. Yo estaba increíblemente feliz viéndolo cumplir su sueño desde chiquito. Hicimos una gran amistad

¿Volverá Bad Bunny a WWE?

Esas ganas no se le van a quitar (risas). La última vez que hablé con él me dijo que le encantaría pero tiene que tener el tiempo suficiente para dedicarse, por eso que Wrestlemania funcionó tan bien, el entrenó, se mudó a Orlando a prepararse porque no quería faltarle el respeto a la lucha libre, a los fans. Él ahora está ocupado, pero cuando tenga tiempo lo hará.

¿Cómo fue trabajar con Jeff Hardy, uno de tus ídolos?

Son cosas que no pensaba que iba a tener estas oportunidades. Las cosas que él ha dicho sobre mí en entrevistas, no le dan nada a él pero me dan todo a mí, son cosas que yo agradezco mucho, eso vale más de lo que él se puede imaginar. Él no tenía la necesidad de ayudarme, lo hizo porque quiso. El respeto que nos mostramos en el ring es real, soy muy feliz de haber podido luchar con alguien a quien admiro tanto.

¿Si pudieras formar un grupo, qué luchadores elegirías?

Edge, por supuesto, Rhea Ripley, Riddle, porque es mi pana, y tiraría a alguien como Drew McIntyre por ahí.

¿Cuáles son tus metas para el 2022?

Yo soy una persona que siempre quiere más, necesito más, lograr lo más que se pueda en esta compañía, más campeonatos, más luchas contra nombres grandes como Edge, Drew Mcntyre, Roman Reigns. Quiero un momento Wrestlemania más grande que el anterior, una lucha por el campeonato mundial, ganar el Royal Rumble, hay tantas cosas que quiero. El 2022 quiero trabajar más duro para celebrar mejor (risas).

Damian Priest analiza a la competencia

Con el draft llegaron muchos luchadores a RAW y muchos de ellos van a tener en la mira el campeonato de los Estados Unidos que ostenta Priest. Le consultamos al ‘Arquero de la Infamia’ sobre enfrentar a estos posibles rivales y esto contestó.

Rey Mysterio: “Un sueño”.

Kevin Owens: “Una pelea dura”.

Keith ‘Bearcat’ Lee: “Mi pana, me encantaría luchar con él y enseñarle al mundo lo que nosotros podemos hacer, dos tipos de gran tamaño como nosotros”.

Finn Bálor: “Luché con él en NXT y necesito eso otra vez”.

Edge: “Todo, esa es la lucha que tiene que pasar. Cuando anunciaron que Edge venía a RAW yo brinqué, me dije: “por favor, que no me manden a SmackDown” y era por él. Tengo que luchar contra Edge”.

Seth Rollins: “Interesante, porque es una persona que está en el nivel top, es una lucha que también necesito para demostrar lo que puedo hacer.

Big E (pero por el título mundial): “Otra más, primero, estoy encantado de que él haya ganado ese campeonato, se lo merece, me encanta New Day. Ahora, yo siempre digo que quiero que mi nombre perdure para siempre y para eso necesito campeonatos, necesito el campeonato de él”.

TE VA A INTERESAR