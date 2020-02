WWE Friday Night SmackDown Live EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE Partido de este viernes 28 de febrero del 2020 el regreso de John Cena a la marca azul de la lucha libre de entretenimiento que se realizará en el TD Garden de Bostón, Estados Unidos, y con transmisión de Fox Sports 3 para Latinoamérica a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana) y que contará con una gran cartelera.

El pasado 11 de febrero, se anunció que John Cena, luchador formado por la WWE, regresará a la compañia este viernes para ser parte de una nueva edición de SmackDown Live. El tiempo pasó y los hinchas esperan ver al ‘The Prototype’ otra vez en el ring. ¿Quizá se anuncia su regreso en una lucha en el próximo Wrestlemania?

WWE anunció de esta manera la presencia de The Prototype en el evento de este viernes:

John Cena regresará a WWE SmackDown el viernes 28 de febrero, mientras Team Blue continúa por The Road to WrestleMania.

Fue en SmackDown donde The Cenation Leader hizo su debut dinámico hace casi 18 años, cuando canalicé Agresión despiadada para desafiar al miembro del Salón de la Fama de la WWE Kurt Angle en su debut. Desde esa fatídica noche, Cena se convirtió en el abanderado de la WWE, ganando 16 Campeonatos del Mundo e inspirando a innumerables fanáticos de la WWE a Never Give Up.

Estrenará el título

La presencia de Goldberg es casi confirmada en esta edición del 28 de febrero. La exleyenda de la WCW viene de arrebatarle el cintuón a The Fiend Bray Wyatt en el Super Show 2020 de Arabia Saudí y es una incógnita si retendrá el título o es que en este capítulo lo pondrá en juego.

No te pierdas un nuevo cápitulo de la marca azul de la WWE que estará más que interesante y promete una noche llena de sorpresas en Boston.





WWE SMACKDOWN LIVE

Perú / 8:00 p.m. (Fox Sports 3)

Argentina / 10:00 p.m. (Fox Sports 3)

Paraguay / 10:00 p.m. (Fox Sports 3)

Uruguay / 10:00 p.m. (Fox Sports 3)

Chile / 10:00 p.m. (Fox Sports 3)

Bolivia / 9:00 p.m. (Fox Sports 3)

Ecuador / 8:00 p.m. (Fox Sports 3)

Colombia / 8:00 p.m. (Fox Sports 3)

México / 7:00 p.m. (Fox Sports)

Estados Unidos / 8:00 p.m. (FOX)

España / 3:00 a.m. (WWE Network)









