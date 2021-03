El Salón de la Fama de WWE reúne a las más grandes figuras que pisaron el ring de la conocida compañía de lucha libre profesional y se encuentran retiradas. Este 2021 los populares Kane y The Great Khali (El Gran Kali) serán inducidos al Salón de la Fama, gracias a su trayectoria y popularidad, que los convirtieron en dos de las superestrellas más estimadas de los últimos años.

WWE anunció que ‘la Maquina Roja de la Destrucción’ y el gigante de 2.16 metros de altura fueron considerados para sumarse a la larga lista de superestrellas del Salón de la Fama, como Hulk Hogan, Ric Flair, Goldberg, Sting y Stone Cold Steve Austin, entre otros.

Fue el propio Undertaker quien le dio la noticia ‘a su medio hermano’ Kane durante una comunicación por Internet. Kane creyó que todo se trató de una broma; pero no. Sí formará parte de la generación 2021 del Salón de la Fama de WWE.

En tanto al Gran Khali le dio la noticia su antiguo manejador, Ranjin Singh, a través de las redes de WWE en la India

GENERACIÓN 2021 DEL SALÓN DE LA FAMA DE WWE

Pero no solo el Gran Kali y Kane han sido inducidos al Salón de la Fama de WWE, el expresidente de la desaparecida World Championship Company (WCW) Eric Bichoff, y Molly Holly también son parte de esta generación 2021.

En ceremonia también participarán los integrantes de la generación 2020 del WWE Hall of Fame, ya que el año pasado no se pudo realizar la ceremonia, debido a la pandemia de l COVID-19: JBL, the nWo, The Bella Twins, y Jushin ‘Thunder’ Liger.

