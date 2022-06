Las grandes emociones en WWE estarán presentes en el evento WWE Money in the Bank, con sus tradicionales luchas de escalera, en busca del maletín que brinda una oportunidad por alguno de los títulos principales de la compañía. Para que no te pierdas ningún detalle del evento, en esta nota te vamos a contar todo sobre MITB 2022.

En esta oportunidad tendremos a Drew McIntyre, Riddle, Omos, Seth Rollins, Sheamus y Sami Zayn competirán en la lucha de escaleras, mientras que B ecky Lynch, Alexa Bliss, Lacey Evans, Raquel Rodríguez, Asuka y Shotzi lo harán en el femenino.

Pero no solo tendremos las luchas de escaleras, las campeonas Ronda Rousey y Bianca Belair defenderán sus cinturones ante Nataltya y Carmella respectivamente, mientras que Bobby Lashley irá en busca del título de los Estados Unidos ante Theory.

Así como en Hell in a Cell, en esta ocasión tampoco veremos en acción al campeón de RAW y Smack Down, Roman Reigns, quien está programado para luchar recién en SummerSlam.

¿Cuál es la cartelera de WWE Money in the Bank 2022?

Como te contamos líneas arriba, la cartelera del evento estará plagada de las mejores superestrellas del momento en WWE. Así la cartelera final de WWE Money in the Bank quedará de la siguiente manera.

Drew McIntyre vs. Riddle vs. Omos vs. Seth Rollins vs. Sheamus vs. Sami Zayn vs. ? / Lucha de escaleras por el maletín con dinero en el banco

Becky Lynch vs. Alexa Bliss vs. Lacey Evans vs. Raquel Rodríguez vs. Asuka vs. Shotz / / Lucha femenina de escaleras por el maletín con dinero en el banco

Ronda Rousey vs. Natalya / Título femenino de Smack Down

Bianca Belair vs. Carmella / Título femenino de RAW

Theory vs. Bobby Lashley / Título de los Estados Unidos

The Usos vs. los Street Profits / Títulos en pareja de RAW y SmackDown

WWE Money in the Bank 2022: ¿cómo, cuándo y dónde ver el evento?

Queremos que ninguno de nuestros seguidores se pierda este evento Money in the Bank. Por eso en esta nota te vamos a contar cómo y a qué hora ver MITB 2022 en vivo, teniendo en cuenta el país donde te encuentres. Recuerda que una hora antes del evento comenzará el llamado kickoff por las redes sociales.

Como te explicamos anteriormente desde la salida de Star Action del aire, en Latinoamérica son pocos los países que tienen el servicio de Fox Sports Premiun y solo en México y Chile podrán ver el show por televisión, el resto de países podrá hacerlo a través de WWE Network.

PAÍS CANAL Perú WWE Network Chile FOX Sports Premium / WWE Network México FOX Sports Premium / WWE Network Argentina WWE Network Ecuador WWE Network Colombia WWE Network Uruguay WWE Network Venezuela WWE Network España WWE Network Estados Unidos Peacock

¿A qué hora es WWE Money in the Bank 2022 en vivo?

Líneas arriba te detallamos porque medio podrás ver WWE Money in the Bank. Pese a la confusión que existe por saber cómo ver el evento, en esta nota te aclaramos cuales son las únicas señales autorizadas para realizar la transmisión.

Pues bien a continuación te contamos a qué hora podrás ver el evento en tu país:

Perú - sábado 2 de julio 8:00 p.m.

México - sábado 2 de julio 8:00 p.m.

Chile - sábado 2 de julio 9:00 p.m.

Argentina - sábado 2 de julio 10:00 p.m.

Colombia - sábado 2 de julio 8:00 p.m.

Uruguay - sábado 2 de julio 10:00 p.m.

Ecuador - sábado 2 de julio 8:00 p.m.

Venezuela - sábado 2 de julio 9:00 p.m.

España - domingo 3 de julio 3:00 a.m.

Estados Unidos - sábado 2 de julio 8:00 p.m. (hora del este)

¿Cómo ver en WWE Network EN VIVO, WWE Money in the Bank 2022?

Para todos aquellos que no cuenten con el servicio de WWE Network te contamos que puedes contratar el servicio por un precio de 9.99 dólares mensuales. Con este servicio podrás disfrutar de Money in the Bank 2022 y de todos los eventos en la historia de WWE, así como el catalogo de WCW y ECW.

