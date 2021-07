Big E ganó la lucha de escaleras en WWE Money in the Bank, capturó el Maletín con Dinero en el Banco y se ganó el derecho a una lucha por el título. El exintegrante del New Day, le aplicó el Big Ending a Seth Rollins desde los alto de la escalera, para ponerlo fuera de combate y así quedó solo para subir la escalera y atrapar el Maletín con Dinero en el Banco.

MÁS INFORMACIÓN: ESTOS FUERON TODOS LOS RESULTADOS DE WWE MONEY IN THE BANK 2021

El excampeón intercontinental impidió que Rollins atrape el maletín y lo castigó desde lo alto de la escalera con su movimiento de firma el ‘Big Ending’ y así puso fuera de combate al unico luchador que quedaba en el ring: Seth Rollins.

Precisamente Seth había sacado del camino a Kevin Owens con una superbombazo fuera del ring sobre una escalera mecánica. ‘El Arquitecto’ también hizo una alianza con John Morrison para atacar con una escalera a todos los luchadores que quedaban en el ring, incluyendo a Big E.

Uno de los luchadores que también puso en problemas a Rollins, fue Drew McIntyre; pero fue sacado del ring por Jinder Mahal y sus secuaces. De esta forma Big E, con solo acabar con Rollins, subió la escalera y se quedó con el maletín verde.

EL ASCENSO DE BIG E

Big E formó parte del exitoso equipo New Day, al lado de Kofi Kingston y Xavier Woods; pero con la partida de ambos a RAW, tuvo que seguir su carrera solo en SmackDown. Fue así que logró conquistar el campeonato Intercontinental, haciéndo su propio camino con éxito por primera vez en WWE.

MÁS INFORMACIÓN: REY MYSTERIO Y DOMINICK PERDIERON LOS TÍTULOS EN PAREJA EN WWE MONEY IN THE BANK

Big E logró ser campeón de NXT; pero a su llegada al roster principal de WWE; pasó a ser ‘guardaespaldas’ de Dolph Ziggler, en el 2012. Dos años después se unió al New Day, equipo que logró conquistar los títulos en pareja ocho veces.









TE PUEDE INTERESAR: