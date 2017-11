WWE: Paige terminó con Alberto del Río y volvería en Survivor Series [VIDEO]

Los seguidores de Paige, musa que no pisa un cuadrilátero de la WWE hace un año y cuatro meses, se quedaron de una pieza cuando ella afirmó en un clip de Twitter que la relación que tenía con el fornido Alberto del Río había terminado.



"Esta es la razón por la que estoy soltera", sostuvo Paige, excampeona de Divas, en un video en el que sale una pareja dándose un apasionado beso en un bar.



Muchos han visto la separación con buenos ojos ya que la influencia del 'Patrón' en Paige no habría sido del todo positiva. Luego del caso de doping positivo de Alberto del Río, quien fue campeón mundial de la WWE, una mala racha siguió a la luchadora.



Tenemos que mencionar que, en setiembre pasado, Paige se reincorporó a los entrenamientos de la WWE. Ella estaría a la espera de una buena historia que marque su regreso al ring, no descartándose que haga acto de presencia en Raw.



Es más ya se especula que Paige saldrá en el esperado Survivor Series, este 19 de noviembre. Todo ello es un motivo muy fuerte para estar atentos a las novedades que lleguen de la WWE.