Tiempos emocionantes se viven en la máxima promotora de lucha libre en el mundo ya que Triple H toma las riendas de Vince McMahon en la dirección de WWE. Muchos fans consideran que el también conocido como ‘El Juego’ puede darle una visión más fresca al producto, algo con lo que el luchador peruano Rayo coincide.

Más información | Cómo ver Universitario vs Deportivo Municipal EN VIVO, seguir en directo la Liga 1

En entrevista con el podcast de lucha libre ‘Luchas y Salsa’, Rayo recordó su paso por NXT, donde fue testigo presencial del buen trabajo de Triple H con el talento joven de WWE.

“Muchas estrellas estuvieron ahí como Matt Riddle, Velveteen Dream, Lio Rush. Hasta Triple H andaba por ahí. Él estaba muy enfocado, se metía al ring para dar direcciones , decir cómo hacer cada cosa, muy metido en la producción del show”, contó Rayo a ‘Luchas y Salsa’.

“ Creo que con esto (ingreso de Triple H a hacerse cargo de WWE) las cosas pueden cambiar. Tengo el presentimiento que con esto, sumado a que ahora el producto es PG 14, va a mejorar mucho el producto” , agregó.

El vínculo de Rayo con WWE no se limitó a dicha aparición en NXT (donde se enfrentó a The Forgotten Sons), sino que también pudo hacer un tryout, gracias a su buen desempeño, el cual fue felicitado por el mismísimo William Regal.

“Todo en este negocio es conexiones, yo soy muy amigo de Lio Rush, él me pasó los contactos, les mandé mi CV, mis videos y me consideraron para estar en un evento de NXT. Gracias a esa oportunidad pude estar en un tryout”, relató.

“Yo hablé con William Regal, me dijo que siga así, que no me rinda y que van a venir más oportunidades si sigo trabajando como lo venía haciendo, que estaba feliz con mi trabajo”, añadió.

WWE: 'Rayo', luchador peruano, hizo su debut en NXT. (Foto: AFP)

Rayo vuelve al Perú el 13 de agosto

Luego de 4 años, el único luchador peruano en haber luchado en NXT, AEW y ROH, vuelve a su país natal, esta vez para defender el honor del Perú ante el luchador chileno Pedro Pablo.

“Pedro Pablo ha hablado mucho, incluso habló de mi familia. Él se la pasa llorando en redes porque no le dan oportunidades en Estados Unidos y yo le voy a enseñar a respetar. La lucha ahora será sin descalificación por lo que ya no será ‘El Clásico del Pacífico’, sino ‘La Guerra del Pacífico’”, contó.

Rayo de Perú vs. Pedro Pablo de Chile será el evento estelar del show de GLL ‘Alto Voltaje’, el cual se llevará a cabo el sábado 13 de agosto en San Miguel. Las entradas están a la venta en Atrápalo.pe

Rayo vuelve al Perú para enfrentar al chileno Pedro Pablo el 13 de agosto. Foto: GLL.