Una gran sorpresa en el mundo de la lucha profesional dejó la partida del ‘atleta más grande del mundo’ The Big Show Paul Wight de WWE, para firmar por la empresa All Elite Wrestling (AEW), la misma que cuenta con recursos económicos para darle pelea a World Wrestling Entertaiment.

A través de sus redes sociales, AEW anunció la incorporación de Big Show a su roster de luchadores, pese a que en WWE cada vez eran menor su presencia en el ring.

Wight pasó veinte años en WWE, primero de 1999 hasta el 2006 y luego desde el 2008 hasta inicios del 2021, luego de una participación en PMG Clash of Legends en el 2007.

Big Show es ahora parte de All Elite Wrestling. (AEW)

Según reportaron diversos medios en los Estados Unidos, Wight tendría una participación como comentarista en el nuevo programa de AEW EW Dark: Elevation; pero además como luchador.

¿POR QUÉ SE FUE BIG SHOW DE WWE?

Trascendió que WWE no habría querido renovar el contrato de Big Show debido a que sus pretensiones económicas eran muy altas. Esto habría sido aprovechado por el director ejecutivo de AEW, Tony Khan, para ofrecerle un contrato superior y así llegar a la compañía.

“Ha sido asombroso ver lo que AEW ha construido en pocos años... me encanta que el talento establecido de AEW pueda desarrollar su personalidad y mostrar una nueva faceta en Dark. No es exagerado cuando dicen que All Elite Wrestling no tiene límites”, manifestó sobre su llegada a la empresa el gigante luchador.

PASO DE BIG SHOW POR WWE

Big Show arribó a WWE en 1999, después de un exitoso paso por la recordada WCW, donde incluso llegó a ser campeón. ‘El Gigante’ pasó siete años hasta el 2006 y después regresó a la empresa para quedarse hasta el 2021.

Cabe mencionar que AEW Wrestling Dynamite se transmite en los Estados Unidos por la cadena TNT, al igual que sucedía con WCW Monday Night Nitro, programa en que el Wight alcanzó fama mundial, mientras que en Latinoamérica lo podemos ver por Combate Space.

FIGURAS DE ALL ELITE WRESTLING

Con su llegada a AEW Wrestling, Big Show se suma a otras estrellas de compañía como Cris Jericho, Sting, Cody Rhodes, Jon Moxley y Kenny Omega, además, de las superestrellas latinas Rey Fénix y Pentagon Jr.

