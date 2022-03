Leon Allen White, conocido en el mundo de la lucha libre como Vader, será inducido póstumamente al Salón de la Fama de WWE Generación 2022; según lo anunció la conocida empresa de lucha libre a través de sus redes sociales.

Vader fue un conocido luchador en los Estados Unidos y Japón, su estatura de poco menos de dos metros y su peso de 190 kilos, además, de la máscara de cuero que siempre utilizaba lo convirtieron en uno de los luchadores preferidos de la fanaticada.

Nacido el 14 de mayo de 1955, Big Van Vader se inició en la lucha libre en 1985, en la American Wrestling Association. Solo dos años después fue fichado por la promoción nipona All Japan Wrestling; pero finalmente su contrato fue cedida a la conocida promoción New Japan Wrestling.

En Japón de inmediato se convirtió en figura y ganó cientos de fanáticos. Para hacer su ingreso al ring, utilizaban una especie de armadura negra, que le daba una apariencia aún más peligrosa.

VADER TRIUNFA EN WCW Y WWE

Vader había firmado un contrato con la extinta WCW en 1990; pero recién apareció con frecuencia en 1992. Fue ese año que conquistó su primer título mundial, al derrotar a Sting, en Great American Bash.

Durante su paso por WCW, White logró su consolidación como leyenda, al enfrentar en sangrientos episodios a Mick Foley, ‘Cactus Jake’. Lamentablemente su carrera llegaría a su fin en 1995, cuando fue despedido por una pelea en camerinos contra Paul Orndorff..

A inicios de 1996, WWE anunció la contratación de Vader, quien haría su debut en el Royal Rumble, eliminando a Jake Roberts, Savio Vega y Doug Gilbert. Lamentablemente el ya veterano Vader no tuvo opción de conquistar el título de WWE, aunque dejó grandes batallas para el recuerdo como las luchas con Kane y otros luchadores, que después se volverían superestrellas.

LOS CAMPEONATOS DE VADER

Dos veces campeón de peso completo de All Japón Pro Wrestling

Tres veces campeón de peso completo de New Japan Pro Wresling.

Tres veces campeón de peso completo de WCW

Campeón de los Estados Unidos de WCW

EL FALLECIMIENTO DE VADER

Big Van Vader finalmente dejó la lucha libre del 2010, aunque después tuvo breves regresos; sin embargo problemas en su salud lo hicieron tomar finalmente esta decisión. Lamentablemente sufriría un accidente automovilístico. Finalmente el 18 de junio de 2016 fallecería como consecuencia de una neumonía a la edad de 63 años.

Hoy el nombre de Vader ha vuelto a ser noticia, debido a esta exaltación al Salón de la Fama de WWE Generación 2022, volvió a traer a la mente de los accionados el recuerdo del corpulento luchador enmascarado. Vader es el segundo miembro en ser escogido para esta generación de WWE Hall of famer 2022. El primero fue The Untertaker.

