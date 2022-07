Una grata sorpresa para los fanáticos de WWE fue ver a los directivos de la compañía Vince McMahon, Triple H y Stephanie McMachon a sentados en primera fila, en el evento UFC 276 Israel Adesanya vs Jared Cannonier, realizado en el T-Mobile, Arena de Las Vegas.

No es común ver a los McMahon fuera de WWE; sin embargo esta vez aparecieron en el UFC, en la misma fecha que ellos realizaron su evento Money in the Bank realizado en el MGM Grand Garden Arena.

Lo cierto es que ambos escenarios se encuentra ubicados a pocos minutos y a pocos metros del llamado strip de Las Vegas. Pues bien todo hace indicar que la presencia de estos personajes se debió al homenaje que realizó UFC a The Undertaker, en la salida de Israel Adesanya al octágono.

Este hecho no hace más que confirmar la buena relación que existe entre Vince McMahon, propietario de WWE, y el presidente del UFC, Dana White, ambos conocidos miembros del Partido Republicano de los Estados Unidos.

