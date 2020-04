Coronavirus: La mayoría de los eventos se ha cancelado en todo el mundo por causa de la expansión del virus. Sin embargo, WWE ha seguido adelante con Wrestlemania 36, el show más importante de la empresa de la familia McMahon.

Pero ¿por qué la compañía de lucha libre no se detuvo a pesar del peligro que representa el COVID-19? Triple H, vicepresidente ejecutivo de desarrollo, reveló las razones para continuar con la ‘Vitrina de los Inmortales’.

“Estudiábamos la situación minuto a minuto. Es increíble lo rápido que pasó todo. El miércoles 11 de marzo, estábamos haciendo un evento en el Performance Center con aficionados. Y le dije a Vince (McMahon) ‘tal vez deberíamos dejar todo esto montado por si pasa algo, parece que las cosas se mueven muy rápido en una dirección extraña’. 24 horas después, todo estaba cerrado", contó el ejecutivo de WWE a la cadena ESPN.

“Creo que posponerlo o cancelarlo fue algo que se consideró, pero sentimos que es una obligación para nosotros. Nuestros fanáticos llevan ahí años y queremos estar para ellos en este momento en el que todo el mundo está haciendo lo que puede para superar esto. Ahora mismo el mundo necesita entretenimiento. Nos sentimos obligados a dárselo”, añadió Triple H.

Eso sí, el ex campeón de WWE aseguró que el programa no igualará al mismo que estaba planeado con público y otra locación. “No va a ser perfecto. No va a ser el espectáculo que fue. Pero va a ser totalmente único y totalmente diferente”, manifestó a la revista People.

“Algunas personas obviamente criticarán, algunas personas lo amarán, pero creo que a medida que pasa el tiempo, cuando miras hacia atrás dentro de 20 años, es difícil para mí no verlo y decir: 'Mira, cuando todo el mundo se cerró, cuando todos estaban encerrados en su casa, la WWE todavía estaba allí tratando de entretenernos’”, concluyó.

