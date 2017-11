AJ Styles buscará la gran ocasión de volver a ser campeón de WWE esta noche cuando enfrente al monarca de SmackDown Live, 'el maharaja moderno' Jinder Mahal, en Manchester, Inglaterra.



'El Fenomenal' AJ Styles buscará convertirse por segunda vez en campeón de WWE, sin embargo Jinder Mahal ha sabido salir avante en sus defensas titulares, gracias a la ayuda de sus esbirros.



Como es usual en las últimas luchas, Mahal tendrá en su esquina a los Singh Boys, que no permitirán que Styles le quite el cinturón a su líder.



Actualmente Jinder Mahal se encuentra enfocado en una lucha contra Brock Lesnar en Survivor Series, pero una victoria de AJ lo convertiría en el contrincante de 'La bestia' en una lucha de ensueño.



En esta misma edición de WWE SmackDown Live, The Usos defenderán los cinturones ante Chad Gable y Shelton Benjamin, además, podríamos conocer al quinto integrante del equipo azul, que participará en la lucha de equipos en Survivor Series.



WWE AJ Styles vs. Jinder Mahal se llevará a cabo esta noche en el Manchester Arena de Inglaterra y todos los detalles de esta lucha las tendrás en Trome.