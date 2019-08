Batista furioso con WWE por no ser incluido en la nueva promoción de SmackDown Live | VIDEO | FOTOS

La superestrella del cine de acción y excampeón de WWE, Batista, expresó su molestia por que su imagen no aparece en el video de promoción del próximo estreno de SmackDown Live en FOX, en los Estados Unidos. En este video podemos ver a grandes figuras de WWE como Roman Reings, Rey Mysterio y otras del pasado como The Rock, Stone Cold y Ric Flair, sin embargo, la imagen del 'Animal' Batista no aparece en la promoción.



Por ello Batista no dudó en expresar su molestia a través de su cuenta de Twitter. "¿Vamos chicos es en serio? #Cerorespeto", fue el mensaje publicado por 'el Animal', en respuesta a un twett de WWE.



Resulta que en el tweet de la promoción, WWE escribió el mensaje "todas las superestrellas". Esto no fue del agrado de Batista.

Espectacular promoción de SmackDown Live. (WWE)

Lo cierto es que el estreno de WWE SmackDown Live en FOX de los Estados Unidos esta programado para este 4 de octubre y se ha rumoreado la participación de grandes leyendas del pasado de WWE como Hulk Hogan, The Rock, The Undertaker, John Cena y Goldberg, sin embargo de Batista nada.



La última aparición de Batista en WWE fue en la pasada edición de WrestleMania, cuando cayó en una lucha libre ante Triple H.

Recordemos que Batista, cuyo nombre verdadero es Dave Bautista, dejó WWE para incursionar en Hollywood con gran éxito, apareciendo en grandes estrenos de taquilla como James Bond: Spectre, Guardianes de Galaxias y las últimas cintas de los Avengers.



Batista ha sido dos veces campeón de WWE y cuatro veces campeón de peso completo de la compañía, además, de ser uno de los luchadores más recordados por el Universo WWE.