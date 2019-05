Bayley se impone en la lucha de escaleras y se queda con el maletín en WWE Money in the Bank | VIDEO

Bayley , una de las favoritas del Universo WWE, se impuso en la lucha de escaleras en el evento WWE Money in the Bank y se convirtió en la nueva 'señorita dinero en el banco', con lo cual ganó el derecho a retar a la campeona de WWE SmackDown Live.



En una lucha con movimientos espectaculares, Natalya, Ember Moon, Naomi, Nikki Cross, Mandy Rose, Dana Brooke, Carmella y Bayley se lucieron con sus mejores movimientos en WWE Money in the Bank.



Nikki Cross dio la sorpresa, al utilizar la escalera para castigar a Bayley y el resto de las demás luchadoras, sin embargo su dominio en WWE Money in the Bank, su dominio no duró mucho.



Sonya Deville apareció en escena y 'limpió el ring', pero su compañera Mandy Rose se encontraba inconsciente, así, tuvo que cargarla en sus hombros para llevarla hasta lo más alto de la escalera.



Sin embargo, cuando se encontraba lista para tomar el maletín, apareció Bayley, quien las sacó de su camino y así tomó el maletín para convertirse en la ganadora de esta lucha de WWE Money in the Bank.

Con esta victoria en WWE Money in the Bank, Bayley se convierte en 'la señorita dinero en el banco' y ganó el derecho a una lucha por el título de WWE SmackDown Live.