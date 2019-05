Becky Lynch retuvo el título de RAW ante Lacey Evans, pero perdió el de SmackDown ante Charlotte en Money in the Bank

Becky Lynch logró retener su título de WWE Monday Night RAW, al vencer a Lacey Evans en WWE Money in the Bank, pero perdió el cinturón de WWE SmackDown ante Charlotte, al recibir una superpatada, luego de ser castigada por un derechazo de Lacey Evans pese a que esta ya había sido derrotada. Lamentablemente para sus intereses, Charlotte no pudo celebrar mucho, debido a que 'la señorita dinero en el banco' Bayley ejerció su derecho a una lucha titular y la derrotó con un codazo biónico.



