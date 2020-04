Las superestrellas de WWE, Becky Lynch y Seth Rollins tuvieron que posoponer su boda, debido a la pandemia del coronavirus que no permite que las personas salgan de sus casas. “No me preocupa si nos casamos en un mes, en un año o en dos días, porque estoy convencida que estaré con él (Seth) para siempre”, afirmó ‘The Man’ en una entrevista.

Becky Lynch afirmó en una entrevista que tuvieron que posponer la boda, debido a que tanto ella como Seth Rollins quieren tener reunidos a sus familiares y amigos en la ceremonia.

“Íbamos a casarnos pronto (no confirmó fecha) pero tuvimos que posponerlo por la pandemia. No me preocupa si nos casamos el próximo mes, en dos días o en un año. Estoy convencida que al final del día estaré con él para siempre. Prefiero esperar porque me gustaría que mi familia y amigos estuvieran conmigo acompañándome en la ceremonia”.

Actualmente Becky Lynch y Seth Rollins conviven y pasan el día en casa haciendo diferentes actividades. “La convivencia con Seth está yendo genial. Él tiene su propio gimnasio en Iowa y como está cerrado aprovechamos para ir y entrenar solos", agregó.

Añadió que juntos cocinan y se ponen a ver programas que nunca habían visto. “Yo estudié actuación a distancia, además, leí y aprendí cosas que no sabía”, agregó.

Aunque no reveló para cuando tienen planeada su boda, adelantó que esta no será en su país, Irlanda. “Solo quiero que sea en algún lugar cerca de un estanque”, manifestó.

Becky Lynch y Seth Rollins anunciaron que tenían una relación sentimental, en mayo del 2019 y tres meses después, la propia campeona de WWE anunció que se habían comprometido.