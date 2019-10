Becky Lynch venció a Sasha Banks en una brutal lucha dentro de la celda infernal en WWE Hell in a Cell | VIDEO

Becky Lynch y Sasha Banks demostraron porque son dos de las mejores luchadoras de WWE, en el enfrentamiento que sostuvieron en WWE Hell in a Cell. 'El Hombre' y 'La Jefa' se dieron con todo, utilizando sillas y escaleras en una lucha dentro de la jaula de acero, que al final tuvo como ganadora a Becky Lynch.



La lucha comenzó con Sasha Banks atacando a Becky Lynch, antes que la pesada jaula de acero descienda hasta la zona del ring de WWE Hell in a Cell.



Pese a esta desventaja, Becky Lynch supo sobreponerse y atacó a Sasha Banks, empujándola sobre las zonas donde habían sillas y escaleras, para delirio de todas las personas que asistieron a WWE Hell in a Cell.

Tras intentos frustrados del 'ajuste de cuentas' de Sasha Banks, finalmente Becky Lynch la arrojó desde la esquina del ring sobre una superficie llena de sillas y luego le aplicó su llave 'la desarmadora'.



'La jefa' Sasha Banks no pudo resistir y finalmente terminó por rendirse. De esta manera Becky Lynch vuelve a retener el título de RAW, esta ves en WWE Hell in a Cell.