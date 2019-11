Bray Wyatt defendió el título ante Seth Rollins dentro de la jaula de acero, pero no lo pasaron por televisión | VIDEO

Los fans siempre quieren ver las luchas por el título de sus superestrellas favoritas, sin embargo parece que en WWE no piensan lo mismo. Pues bien, resulta que el flamante campeón Universal de WWE, Bray Wyatt realizó su primera lucha como poseedor del título, nada menos que ante el excampeón Seth Rollins, pero sucedió en una lucha 'dark match' (las no televisadas), al final de la transmisión de WWE Monday Night RAW.

Resulta que al final de la pasada edición de WWE Monday Night RAW, cuando los luchadores de la marca roja se enfrentaban al roster de NXT, terminó la trasmisión del programa de la marca roja.



Sin embargo, después de eso se anunció una lucha entre el actual campeón Universal, Bray Wyatt (quien no había participado en todo el programa) contra el excampeón Seth Rollins, nada menos, que dentro de la jaula de acero.

Aunque la lucha no fue de gran duración, Seth Rollins se lució con algunos de sus 'pisotones'. Al igual que en Hell in a Cell, 'el arquitecto' no pudo lograr la victoria por la cuenta de tres.



Fue 'The Fiend' Bray Wyatt, quien atrapó a Seth Rollins con 'sister Abigail' y así se llevó la victoria, en lo que sería su primera defensa del título Universal de WWE.

Recordemos que Bray Wyatt conquistó el título Universal de WWE, al derrotar a Seth Rollins, en el evento Crown Jewel de Arabia Saudita.



Bray Wyatt pertenece al roster de SmackDown y este viernes seguro tendrá algo que decir, tras su coronación como campeón universal de WWE.