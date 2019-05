Brock Lesnar aparece sorpresivamente en Money in the Bank y captura el maletín en la lucha de escaleras | VIDEO

Brock Lesnar fue la gran sorpresa de WWE Money in the Bank, al ocupar el lugar de Sami Zayn, para ganar la lucha de escaleras y tomar el maletín con dinero en el banco, el cual le da el derecho a enfrentar a Seth Rollins. 'La Bestia Encarnada' Brock Lesnar no aparecía en WWE desde la pasada edición de WrestleMania, en la que precisamente perdió el título Universal ante Rollins.



Al inicio de la transmisión de WWE Money in The Bank, Sami Zayn había sido golpeado y no quedó apto para competir en la lucha de escaleras.

¡WOOOOOOWWW! #WWExFOX | Para sorpresa de todos, apareció Brock Lesnar y se quedó con "Money in the Bank". pic.twitter.com/ukjniQzMwD — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 20 de mayo de 2019



Todas las miradas apuntaron al 'Monstruo entre hombres' Braun Strowman, sin embargo al final quedó revelado que 'La Bestia Encarnada' Brock Lesnar se encargó del canadiense.



Brock Lesnar tomó el lugar de Sami Zayn y cuando Ali se encontraba listo para tomar el maletín, fue arrojado por Lesnar, mientras los otros luchadores se encontraban tendidos fuera del ring.



Sin nadie que le haga oposición, un tranquilo Brock Lesnar descolgó el maletín y así ganó la lucha de escaleras de WWE Money in the Bank.

Nadie: ...



Absolutamente nadie: ....



Brock Lesnar: VENGO A ROMPER LAS PELOTAAAAAAAS pic.twitter.com/bIAWiJaWxd — Pandilla Lucha Libre (@PandillaLucha) 20 de mayo de 2019

Esta victoria de Brock Lesnar generó gran malestar entre el Universo WWE, ya que ellos esperaban ver ganador a uno de los competidores que lo dieron todo en esta lucha de escaleras.