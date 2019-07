Brock Lesnar canjeará el maletín de Money in the Bank en Extreme Rules y también tiene en la mira el título de WWE

Brock Lesnar canjeará su maletín de Money in The Bank el próximo domingo en el evento Extreme Rules, aunque en un principio se anunció que lo haría contra el campeón Universal Seth Rollins, podría hacerlo contra el campeón de WWE Kofi Kingston , según lo manifestó su manejador Paul Heyman.



Brock Lesnar no ha tenido ninguna lucha desde que ganó el maletín de Money in the Bank y apenas intentó canjearlo en una oportunidad contra Seth Rollins, pero finalmente no ejerció su derecho.



Después de algunas semanas de no aparecer en escena, finalmente el manejador de Brock Lesnar afirmó que 'La Bestia' canjeará el maletín, aunque en esta oportunidad podría hacerlo ante Seth Rollins o Kofi Kinsgton.



Precisamente en WWE Extreme Rules, Seth Rollins defenderá el título Universal en una lucha de relevos mixtos, al lado de su novia Becky Lynch, contra Lacey Evans y Baron Corbin.



En tanto, Kofi Kingston defenderá el cinturón de WWE ante Samoa Joe. Todo sucederá el próximo domingo 14 de julio y será transmitido para Latinoamérica por la señal de Fox Action.