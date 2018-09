Brock Lesnar luchará ante Roman Reigns y Braun Strowman en el evento WWE Crown Jewel en Arabia Saudita

Tal como se especuló en las últimas horas, el estrecho vínculo entre Brock Lesnar y WWE sigue vigente. Ello quedó confirmado en Monday Night RAW cuando se anunció que 'La Bestia' tendría su esperada revancha por el título Universal en una lucha de triple amenaza frente al campeón Roman Reigns y el 'Monstruo con dinero en el banco' Braun Strowman.



Esta lucha se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre en el evento WWE Super Show-Down en la lejana Arabia Saudita, que llevará por nombre Crown Jewel. Brock Lesnar, Roman Reigns y Braun Strowman desatarán el caos en medio oriente.



Esta lucha de Triple Amenaza quedó confirmada al inicio de WWE Monday Night RAW, solamente algunas horas después del evento Hell in a Cell, en el que Brock Lesnar emergió sorpresivamente para hacer trizas a Roman Reigns y Braun Strowman.

De esta manera quedó confirmado que Brock Lesnar mantiene firme su vínculo con WWE. En la previa el reconocido periodista Dave Meltzer adelantó la presencia de 'La Bestia Encarnada' en esta lucha en medio oriente.



Según lo dicho por Meltzer, Brock Lesnar no reaparecerá en UFC hasta el 2019 y quiere aprovechar este tiempo, en llenar sus bolsillos, además, la bolsa que recibirá por ir a Arabia Saudita será muy elevada.

Brock Lesnar vs. Roman Reigns vs. Braun Strowman será la lucha principal del evento WWE Crown Jewel, el próximo 2 de noviembre, en el King Fahd International Stadium de la ciudad de Riyadh, en Arabia Saudita.



Este será el segundo evento que WWE realizará en Arabia Saudita, el primero fue the Greatest Royal Rumble, hace unos meses.