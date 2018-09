Brock Lesnar: ¿Por cuánto tiempo es el nuevo acuerdo de 'La Bestia' con WWE? | FOTOS | VIDEO

Brock Lesnar fue la gran sorpresa de WWE Hell in a Cell, al ingresar a la celda infernal y 'destruir' a Roman Reigns y Braun Strowman, cuando muchos ya lo daban con un pie y medio en UFC. Tras ello el Universo WWE comenzó a preguntarse cuál es el estatus de 'La Bestia' ¿Continúa ligado a la promotora de lucha profesional? y lo más importante ¿ Buscará su revancha por el título Universal?



Tras ello, el destacado periodista especializado en WWE y UFC, Dave Meltzer brindó algunos detalles de la relación de Brock Lesnar con la conocida promotora de lucha libre.



" Brock Lesnar no está bajo contrato con UFC y no peleará ahí hasta el próximo año. Luchará en el evento en Arabia Saudita, no sé si será una lucha de triple amenaza o un mano a mano con Roman Reigns", manifestó Meltzer.



El periodista norteamericano explicó que hay mucho dinero de por medio en el show en Arabia Saudita, 'cantidades desorbitantes'. "Por eso peleará ahí. Brock Lesnar es un experto en hacer dinero", añadió.



Dave Meltzer también detalló que no sabe si Brock Lesnar firmó un nuevo acuerdo, pero lo que si es cierto es que hay un acuerdo para luchar en Arabia Saudita, el mismo que fue mantenido en secreto.



Sobre la posibilidad que este evento de WWE no sea emitido por WWE Network, descartó está posibilidad, tomando en cuenta las elevadas sumas de dinero que le pagan a Brock Lesnar.



Por la opinión del experto, tendremos Brock Lesnar para rato en WWE, mientras sigue su preparación para su regreso a UFC el próximo año.