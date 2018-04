Brock Lesnar no dejará la WWE como en un momento se temió. 'La Bestia' encarnada renovó con la compañía y continuará defendiendo su campeonato Universal. Por lo pronto le dará la revancha a Roman Reigns en el próximo evento The Greatest Royal Rumble en Arabia Saudita.



Pese a los rumores de una partida de Brock Lesnar a UFC, finalmente el campeón Universal seguirá en WWE y ya está programado para una revancha con Roman Reigns.



Lesnar expondrá su título Universal el próximo 27 de abril en el evento que WWE brindará en Arabia Saudita, The Greatest Royal Rumble.



En esta ocasión, Brock Lesnar y Roman Reigns se enfrentarán por primera vez en una jaula de acero. En dicho evento todos los títulos de WWE estarán en juego, además, habrá una batalla real de 50 luchadores.



Lesnar acabó con Reigns en la lucha principal de Wrestlemania. Se especulaba que Brock iba a caer en esta lucha y regresar a UFC, pero al final salió del ring con el brazo levantado.