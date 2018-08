Brock Lesnar se reunió con Vince McMahon para afirmarle que quiere trabajar con WWE y UFC

Brock Lesnar defenderá su título universal de WWE ante Roman Reigns en el evento SummerSlam y aunque para muchos esta sería la última aparición de 'La Bestia' en el ring para irse a UFC, esto necesariamente no ocurriría.



Y es que Brock Lesnar se reunió con el dueño de WWE, Vince McMahon, y los altos directivos de la compañía para informarles su deseo de continuar en la compañía, aunque también desea prepararse para su regreso a UFC.



Joe Peisich de 'Fired Up' reveló que 'La Bestia' les realizó esta propuesta a los directivos de WWE. Seguir luchando mientras prepara su retorno a UFC, es decir, quiere trabajar en ambas empresas.



Recordemos que Brock Lesnar debe defender su cinturón ante Roman Reigns en WWE SummerSlam y aunque muchos apuntaban que esta oportunidad sería precisa para un desquite del 'Big Dog', con la posibilidad que 'La Bestia' se quede en WWE, la cosa cambiaría.



Recordemos que se esperaba que Roman Reigns derrote a Brock Lesnar en Wrestlemania, pero esto no ocurrió. Después se especuló que el 'Imperio Romano' iba a acabar a Brock en La Batalla Real más grande de todas, pero esto tampoco pasó.



Ahora todo apuntaba a una salida de Brock Lesnar y un 'final feliz' para Roman Reigns en SummerSlam, pero con esta noticia el panorama cambia.



Recordemos que en el pasado Brock Lesnar regresó a UFC para el evento 200 y eso no significó un final de su vínculo con WWE. Esta vez 'La Bestia' espera desafiar al campeón de peso completo Daniel Cormier, aunque todavía no hay una fecha definida para este combate.