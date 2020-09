WWE celebrará su evento Clash of Champions con grandes luchas como Roman Reigns contra Jey Uso por el título Universal y Drew McIntyre ante Randy por el título de WWE; sin embargo también será una gran oportunidad para los luchadores latinos. En esta gran ocasión Andrade y Ángel Garza disputarán los títulos de RAW ante los Street Profits, mientras que Zelina Vega irá por el título femenino de RAW ante Asuka.

Andrade y Garza ganaron el derecho de disputar los títulos contra Angelo Dawkins and Montez Ford, al imponerse a los equipos de Dominik Mysterio y Humberto Carrillo, así como a Seth Rollins y Buddy Murphy, en la reciente edición de WWE Monday Night RAW.

Con esta victoria, los luchadores latinos se ganaron el derecho de enfrentar a los campeones de la marca roja de WWE, los Street Profits, en una lucha que seguramente generará gran expectativa entre los aficionados.

Zelina, la manejadora de Andrade y Garza, también tendrá la oportunidad de disputar el oro de la WWE, cuando se mida a Asuka en el kickoff de Clash of Champions, así que la celebración puede ser por partida doble.

WWE CLASH OF CHAMPIONS CARTELERA

El evento WWE Clash of Champions se llevará a cabo este domingo desde las 6 de la tarde (hora peruana) en el ThunderBolt del Amway Center en Orlando, Florida y la cartelera la siguiente.

Roman Reigns (c) vs. Jey Uso (Título Universal)

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton en una lucha de ambulancia (Título de WWE)

Jeff Hardy (c) vs. AJ Styles vs. Samy Zayn en una lucha de escaleras (Título Intercontinental)

Asuka (c) vs. Zelina Vega (Título de RAW)

Bayley (c) vs. Nikki Cross (Título de SmackDown)

Nia Jax y Shayna Baszler (c) vs. The Riott Squad (Títulos femeninos en pareja)

Cesaro y Shinsuke Nakamura (c) vs. Lucha House Party (Títulos en pareja de SmackDown)

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza (Títulos en pareja de RAW)

Bobby Lashley (c) vs. Apollo Crews (Título de los Estados Unidos).

WWE CLASH OF CHAMPIONS HORA Y CANAL

Recuerda que los eventos especiales de PPV son transmitidos en Latinoamérica por la señal de FOX Action del paquete FOX Premium y también por el servicio de streaming WWE Network, mientras que en los Estados Unidos puede ser visto por PPV y también por el Network de WWE.

Perú 6:00 p.m. (FOX Action, WWE Network)

Colombia 6:00 p.m. (FOX Action, WWE Network)

Ecuador 6:00 p.m. (FOX Action, WWE Network)

Argentina 8:00 p.m,. (FOX Action, WWE Network)

Chile 8:00 p.m,. (FOX Action, WWE Network)

Uruguay 8:00 p.m,. (FOX Action, WWE Network)

México 6:00 p.m. (FOX Action, WWE Network)

Estados Unidos 4 p.m./ 7 p.m. (PPV/ WWE Network)

BRAUN STROWMAN Y BRAY WYATT DESTRUYERON EL RING

Bray Wyatt y Braun Strowman destruyeron el ring en Payback (WWE)

TAMBIÉN LEE

Vizcarra se reunió con César Acuña y representantes de Alianza para el Progreso

Mujer embarazada salva a su esposo de ataque de tiburón en Florida

Nintendo: Después de casi una década, se dejan de fabricar las consolas portátiles 3ds