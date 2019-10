CM Punk pone una condición para regresar a WWE: ¿Aceptará Vince McMahon? | VIDEOS | FOTOS

CM Punk fue uno de los luchadores más populares durante su paso por la WWE, pero hace unos cinco años decidió desligarse de la empresa para tentar suerte en las artes marciales mixtas. Con el correr de los años, muchos fanáticos de la lucha de entretenimiento han pedido su regreso. Por ello, al ser consultado, CM Punk reveló que tendría que pasar para regresar a WWE.

En una entrevista sobre la nueva cinta Girl on the Third Floor, CM Punk respondió sobre que tendría qué suceder para que pueda regresar a WWE.



CM Punk fue claro: "Tendrían que ofrecerme (en WWE) una bolsa (de dinero) muy grande".

Recordemos que CM Punk dejó WWE en el 2014, luego del Royal Rumble. 'El mejor en el mundo' reveló que muchos problemas internos, lo empujaron a retirarse de WWE.



A los pocos meses, CM Punk anunció su firma por la UFC, donde después de varios muchos meses de espera, perdió los dos combates que tuvo en el octágono.

Desde la fecha, CM Punk no ha vuelto pisar un ring de lucha libre y recién con el ingreso de WWE SmackDown a FOX, se especuló en un posible regreso.



Ante esta especulación, CM Punk fue consultado sobre un regreso de WWE, sin embargo el norteamericano ya dejó en claro cual es su condición para regresar.