CM Punk regresó a la lucha libre en sorpresiva aparición con una máscara en evento independiente | VIDEO 

La superestrella de la lucha libre Phill Brooks, o como es conocido en todo el mundo CM Punk, hizo su regreso oficial a la industria de la lucha libre profesional, al interferir en una lucha de la empresa MKE Wrestling, con el rostro cubierto con una máscara de luchador mexicano.



Tras su lamentable paso por el UFC, CM Punk se presentó sorpresivamente en el evento de MKE Wrestling realizado en la ciudad de Wisconsin.



Durante la lucha entre Daryck St. Holmes y Ace Steel, un misterioso luchador enmascarado ingresó al ring y le aplicó 'el GTS' (la movida de CM Punk en WWE) a St. Holmes para provocar su derrota ante Steel.



Una gran sorpresa se apoderó del público, ya que no sabían quién era el misterioso luchador que había interferido en la lucha. De inmediato comenzaron las especulaciones sobre la identidad del luchador y en redes sociales se especulaba que se trataba de CM Punk, debido al GTS.



Finalmente, el luchador de ROH Silas Young confirmó que el luchador enmascarado era CM Punk, antiuguo compañero de Ace Steel durante su paso por Ring of Honor.

Esta es la primera aparición de CM Punk en un ring de lucha libre desde su salida de WWE en el 2004. Luego ingresó a UFC donde peleó en dos oportunidades y fue derrotado claramente.



Esta aparición de CM Punk en MKE Wrestling podría significar el inicio de una nueva carrera del luchador natural de Chicago en la industria de la lucha libre profesional.