Daniel Bryan y Erick Rowan caen ante los Usos en el kickoff de WWE Money in the Bank | VIDEO

Los Usos derrotaron a los campeones en pareja de SmackDown Live, Daniel Bryan y Erick Rowan, en el kickoff del esperado evento WWE Money in the Bank. Los primos de Roman Reigns se lanzaron sobre Daniel Bryan con una plancha doble para quedarse con la victoria.



Pese a que en la lucha los títulos de Daniel Bryan y Erick Rowan no estaban en juego, los Usos brindaron una gran batalla, para finalmente quedarse con la victoria.



El mejor trabajo en equipo de Los Usos se impuso sobre la agilidad de Daniel Bryan y la fuerza bruta de Erick Rowan, en esta edición de WWE Money in the Bank.

Jey Uso sobrevivió a 'la llave del sí' de Daniel Bryan, mientras que Erick Rowan fue castigado con super patadas afuera del ring de WWE.



Finalmente Jimmy y Jey Uso se lanzaron sobre Daniel Bryan, con una plancha doble para quedarse con la victoria en este kickoff de Money in the Bank.