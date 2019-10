Daniel Bryan volvió a ser el líder del 'Movimiento del Sí' y el Universo WWE celebra | VIDEO | FOTOS

Daniel Bryan dejó claro que su etapa como rudo o como el llamado 'Nuevo Daniel Bryan', al unir fuerzas con Roman Reigns y juntos vencer a Shinsuke Nakamura y el rey Corbin, en la lucha principal de WWE SmackDown. Con esta victoria, quedó claro que el líder del Movimiento del Sí está de vuelta para alegría del Universo WWE.



Al inicio d e WWE SmackDown, Roman Reigns fue atacado a traición por Baron Corbin, pero apareció Daniel Bryan en su auxilio. Ante esta situación se pactó una lucha Bryan y Reigns ante Corbin y Nakamura.



El combate empezó con un Roman Reigns dominante, pero los rudos apelaron a sus 'armas' para equiparar las acciones. Luego fue el turno de Daniel Bryan, quien demostró lo mejor de su lucha rápida.

Daniel Bryan y Roman Reigns triunfaron en WWE SmackDown. (WWE)

En el momento más emocionante de la lucha, Roman Reigns le aplicó una lanza al rey Corbin fuera del ring, derribando la barrera de protección para el público de WWE.



En tanto, en el ring; Daniel Bryan esquivó una kinshasa de Nakamura y lo acabó con su flyng kick, para así lograr una importante victoria por la cuenta de tres en WWE SmackDown.

Tras este triunfo Daniel Bryan celebró con el público de WWE como en sus mejores épocas, mientras se escuchaba el clásico grito de 'Yes, yes'.



Antes de esta lucha se confirmó que Roman Reigns será el nuevo capitán del equipo de Hulk Hogan, en el evento WWE Crown Jewel de Arabia Saudita.