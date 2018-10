Daniel Bryan tendrá nuevamente la oportunidad de pelear por el título de WWE, gracias al triunfo que logró sobre The Miz en el evento Super Show-Down en Australia. 'El Dueño del Movimiento del Sí' se medirá al 'fenomenal' AJ Styles, en uno de los duelos más esperados del año por todos los fanáticos de la lucha libre, el próximo 2 de noviembre en el evento WWE Crown Jewel en Arabia Saudita.



The Miz se alistaba a aplicarle, su rompecráneos a Daniel Bryan, pero este logró escapar y atrapar con un 'paquetito' a su rival, para que el árbitro realice la cuenta de tres y así se quedó con el triunfo de WWE Super Show-Down.



El Miz no podía creer que había sido vencido en una lucha que duró pocos minutos, pero que sirvió para confirmar a Daniel Bryan como contendiente número 1 al título de WWE.

De esta manera vamos a tener a Daniel Bryan ante AJ Styles en una lucha que seguramente concitará la atención de todo el Universo WWE. Recordemos que ambos son dos de las figuras con más simpatizantes en WWE.



Precisamente AJ Styles logró una gran victoria, en una lucha épica ante Samoa Joe también en WWE Super Show-Down.

El evento WWE Crown Jewel se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre en Arabia Saudita, además, del duelo entre Daniel Bryan y AJ Styles está confirmada una lucha de triple amenaza entre Roman Reigns, Brock Lesnar y Braun Strowman por el título Universal.