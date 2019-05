Dean Ambrose irrumpe en el evento Double or Nothing de All Elite Wrestling y ataca a Chris Jericho y Kenny Omega

Jon Moxley , quien era conocido en WWE como Dean Ambrose, irrumpió en el evento Double or Nothing de la nueva empresa All Elite Wrestling (AEW), para atacar a Chris Jericho y Kenny Omega, quienes protagonizaban la lucha principal del evento.



Chris Jericho y Kenny Omega protagonizaron la lucha principal de esta velada de AEW. Esta fue una esperada revancha por el público que llegó al MGM Grand Garden Arena para presenciar esta revancha.



La juventud de Kenny Omega sumada a la experiencia de Chris Jericho hicieron delirar al público, sin embargo. Jericho aplicó una decodificadora y el codazo Judas Effect para tener poner fuera de combate a Omega.





Así fue la llegada de Jon Moxley (aká Dean Ambrose) a AEW. ¡De locos! 💪🏻 pic.twitter.com/7s5inxOfjl — David de las luchas (@DeLasLuchas) 26 de mayo de 2019

Cris Jericho tomó el micrófono sin buscar la cuenta de tres, cuando de las tribunas emergió Jon Moxley para aplicarle su recordado movimiento Dirty Deeds.



El público enloquece y Jon Moxley le aplica un DDT al árbitro. Luego se lleva a Kenny Omega afuera del ring.

Kenny Omega opone resistencia, pero también recibe un Dirty Deeds. Luego Jon Moxley lo lleva a lo alto de un ruma de fichas de casino y arrojó a Keny Omega desde una altura considerable.



De esta manera terminó Double or Nothing, con el esperado debut de J on Moxley, quien no renovó su contrato con WWE tras WrestleMania.