'El Loquito' Dean Ambrose no renovó contrato y no va más en WWE | VIDEO | FOTOS

Una noticia 'bomba' para el Universo de WWE. 'El medio lunático' Dean Ambrose no seguirá en la multimillonaria compañía de lucha libre, al no llegar a un acuerdo para renovar su contrato que expira en abril. La propia WWE confirmó la partida del exintegrante del grupo The Shield.



Mediante su página web, WWE confirmó la noticia: Dean Ambrose ya no seguirá en la compañía, al no llegó a un acuerdo para renovar su relación laboral con la promotora, la misma que terminaba en abril.



"Estamos agradecidos por todo lo que Dean Ambrose le ha dado a WWE y a nuestros fans. Le deseamos lo mejor y esperamos verlo de vuelta en WWE algún día", dice la información de WWE.

Pese a que no WWE no brindó mayores detalles de la partida de Dean Ambrose, trascendió que este no se encontraba de acuerdo con la manera como su personaje había sido llevado en los últimos meses.



El destacado medio especializado Pro Wrestling Torch informó que el propio Dean Ambrose le había dicho a los directivos de WWE, que esta decisión no se trataba de dinero.



Dean Ambrose saltó a la popularidad en WWE como uno de los miembros del grupo The Shield, donde compartió grandes momentos al lado de Roman Reigns y Seth Rollins.



Durante su paso por la conocida promotora, Dean Ambrose fue campeón de WWE en una ocasión, tres veces campeón Intercontinental, una vez campeón de los Estados Unidos y dos veces campeón en parejas al lado de Seth Rollins.