WWE: Goldberg afirma que solo 'siente respeto por The Undertaker, pero se prepara para una guerra' | FOTOS

Goldberg , 'el icono de la WCW', regresará a la acción el próximo 7 de junio cuando enfrente a The Undertaker en una lucha de ensueño en el evento que WWE realizará en Arabia Saudita. Al respecto, Bill Goldberg manifestó cuales son sus impresiones, en un mensaje que compartió en su cuenta Instagram.



En este mensaje dedicado a todos sus seguidores, Goldberg confesó que fue extremadamente difícil para él aceptar el desafío de volver a la acción y enfrentar a The Undertaker.



Goldberg también reconoció que esta lucha no se da en el mejor momento de la carrera de ninguno de los dos, pero a la vez es un sueño para él.

"No tengo más que respeto por The Undertaker, él es una leyenda; pero hago lo que hago... me preparo para la guerra una vez más", escribió Bill Goldberg.



Como era de esperarse el mensaje de Goldberg se volvió viral y logró más de 150 mil 'me gusta' en Instagram.

La lucha entre Goldberg y The Undertaker se llevará a cabo el próximo 7 de junio en el evento WWE Super Showdown, que se llevará a cabo en King Abdullah Sports City Stadium de la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita.