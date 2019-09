Goldberg desafía al excampeón de peso completo del UFC, Caín Velásquez:"Lo acabaría en dos segundos" | FOTOS

La irrupción del excampeón de los pesos completos del UFC, Caín Velásquez en la industria de la lucha libre, generó gran admiración en el icono de la lucha libre mundial, Goldberg. Pese a ello 'el maestro de la lanza y el martillaz0' afirmó que acabaría con el luchador de raíces aztecas en apenas dos segundos.



En una conversación con Eyes on the Game, Goldberg manifestó que se sorprendió gratamente al ver el debut de Caín Velásquez en la lucha libre, especificamente en la TripleManía 27.



“Vi solo parte de su combate, lo que ha salido en los medios, y solo tengo halagos para Caín Velásquez. Para cualquier deportista profesional que sueñe con hacer la transición a otro deporte, el wrestling es una gran alternativa", afirmó Goldberg.



Goldberg recordó que él surgió del fútbol americano y también tubo una etapa de transición para convertirse en el luchador dominante que conquistó el título de WCW ante Hulk Holliwood Hogan.



"No me malinterpretes, no es fácil, nunca lo es, pero por supuesto le resultará menos complicado que a alguien que no se haya dedicado a algo similar antes”, añadió Goldberg.

Pese a que Goldberg resaltó la gran labor de Caín Velásquez en la lucha libre, afirmó que de enfrentarse a él, 'lo aplastaría y acabaría con él en solo dos segundos'.



Recordemos que Goldberg fue uno de los luchadores más dominantes de WCW y en pocos meses se volvió una superestrella, mientras que Caín Velásquez alcanzó fama mundial, al derrotar a Brock Lesnar y conquistar el título de peso completo del UFC.