Hugo Savinovich indignado con Ángel o Demonio por tirarle un bloque de cemento en la cabeza al Cuervo de Puerto Rico

Indignado así se encuentra el conocido comentarista de lucha libre profesional, Hugo Savinovich, sobre el cruel ataque del mexicano Ángel o Demonio contra el Cuervo de Puerto Rico, a quien le arrojó un bloque de cemento en la cabeza, mandándolo al hospital, en una terrible escena que rápidamente se volvió viral en todo el mundo.



Para Hugo Savinovich, Ángel o Demonio 'se comportó como un criminal' y espera que éste 'tenga la hombría de pedir perdón y reconocer su error' por el ataque contra el Cuervo de Puerto Rico.



"Esto no tiene justificación. No sé en qué cerebro se ocurre que arrojar un bloque de cemento no lo iba a lastimar (al Cuervo de Puerto Rico)", manifestó Hugo Savinovich sobre el lamentable acto cometido por Ángel o Demonio.

¡NO MANCHEN! En la Arena López Mateos de Tlalnepantla, Estado de México en lucha extrema se enfrentaron Cuervo de Puerto Rico vs Ángel o Demonio, este último le lanza un tabique a la cabeza al luchador puertorriqueño y lo deja noqueado. pic.twitter.com/SsciruESAe — Armando Sánchez (@JosephArmando) 20 de noviembre de 2018

" Ángel o Demonio falló en no cuidar a su oponente. No quiero juzgar, pero se ha puesto en peligro la vida de un luchador (El Cuervo de Puerto Rico). Aun en la lucha extrema hay que tomar sus precauciones", manifestó Hugo Savinovich.



El renombrado comentarista comentó que el periodista José Manuel Guillén, quien narró la lucha, le comentó que Ángel o Demonio se habría 'calentado' por un golpe con una silla que le habría dado el Cuervo de Puerto Rico y por ello le habría arrojado el 'tabique'.

"Esto no es de profesionales si usted está molesta lo arregla con el compañero no le tira un bloque de cemento", manifestó y reveló que lo que más le molesta es que Ángel o Demonio no es un luchador novato, ya tiene experiencia en las llamadas luchas extremas.



Durante una transmisión a través de la cuenta de Facebook de Lucha Libre On line, Hugo Savinovich realizó una oración por la salud del Cuervo de Puerto Rico, quien salió bien de la operación a la que fue sometido.