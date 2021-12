Jeff Hardy fue despedido de WWE, según reportan medios norteamericanos. El luchador protagonizó recientemente un incidente en un show y ello le provocó un últimátum por parte de la empresa, la cual decidió finalmente liberarlo de su contrato.

El medio Fightful y New York Post dieron a conocer la salida de Jeff Hardy, detallando que WWE le presentó a este la opción de ir a rehabilitación. Sin embargo, el ‘Charismatic Enigma’ rechazó ello, por lo cual fue liberado de su contrato.

¿Cuál fue el incidente que involucró a Jeff Hardy?

Jeff Hardy estuvo en una pelea durante un evento no televisado en Texas. Él peleo junto a Drew McIntyre y Xavier Woods contra Roman Reigns y los hermanos Uso. Sin embargo, durante la parte final del combate, él se retiró entre la multitud, lo cual no había sido planificado.

Ante ello, WWE retiró a Jeff Hardy del show programado al día siguiente en Corpus Christi, tras lo cual fue reemplazado por Rey Mysterio a modo de castigo al luchador norteamericano, excampeón mundial en la empresa.

Jeff Hardy fue despedido de WWE luego de abandonar un show no televisado en Estados Unidos.

Pronunciamiento familiar

Matt Hardy, quien actualmente trabaja para All Elite Wrestling, se refirió a la situación de su hermano Jeff durante su transmisión de Twitch el lunes.

“Hablé un poco con Jeff hoy y él está bien, está bien. Creo que estará bien, pero una vez más, este no es mi problema y si quiere profundizar en ello, lo hará él mismo. Jeff está bien. Está en casa y está bien. No es de mi incumbencia. No es mi historia para contar o explicar y, además de eso, no podría hacerle justicia de todos modos porque no es desde mi perspectiva, así que amo a mi hermano y solo quiero que mi hermano esté bien y saludable”, aseguró.

Cabe señalar que en anteriores ocasiones, Jeff Hardy ha tenido antecedentes de adicciones a drogas, por lo cual ha tenido diferentes polémicas a lo largo de su carrera. De momento, tanto él como la WWE no han emitido un pronunciamiento oficializando su nueva salida en la empresa.