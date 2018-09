John Cena regresa al ring de WWE en China y estrena 'movimiento final' | VIDEOS

John Cena realiza una exitosa carrera en Hollywood, pero no por ello deja de lado su más grande pasión, la lucha libre. Por ello 'el rapero' tuvo un regreso a los rings durante la gira de WWE en China, donde estrenó su nuevo movimiento final 'El Puño Relámpago'.



John Cena estuvo de vuelta en WWE y participó en lucha de a tres, haciendo equipo con Bobby Lashley y Finn Bálor frente a Baron Corbin, Elías y Jinde Mahal.



Como no podía ser de otra manera, el triunfo fue para John Cena y sus compañeros. Precisamente 'el marino' estrenó un nuevo movimiento en un arsenal, 'el puño relámpago' para terminar con Elías, en esta velada de WWE en oriente.



Se trata de un golpe tipo oriental en honor a los peleadores chinos. Este movimiento no tiene mucho de poder, pero si de parafernalia como si famoso ataque 'No me puedes ver', 'el Codazo del Pueblo' de La Roca o el leg drop de Hulk Hogan.



En la gira participaron varias de las superestrellas de WWE, entre ellos Roman Reigns, quien venció a Braun Strowman, mientras que sus compañeros Seth Rollins y Dean Ambrose defendieron al 'Big Dog' de la interferencia de Dolph Ziggler y Drew McIntyre.



En tanto, Ronda Rousey se sumó a Natalya, Sasha Banks y Bayley para derrotar a las chicas malas de WWE Alexa Bliss y The Riott Squad.



En esta gira de WWE por Shangai solamente participaron luchadores de Monday Night RAW y no de SmackDown Live.



En tanto, la próxima aparición de John Cena con WWE será el 6 de octubre en el evento Super Show Down en Australia cuando se una a Bobby Lashley para enfrentar a Kevin Owens y Elías.



John DIOS Cena volvió a la acción en un live event en Shangai, y nos regaló este curioso finisher con una referencia a Dragon Ball Z. Cómo no amarlo? pic.twitter.com/XOLw2K4gbp — WWE Argentina (@_wwearg) 1 de septiembre de 2018