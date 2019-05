Jon Moxley no se guardó nada y reveló los detalles que lo motivaron a irse de WWE | FOTOS

Para nadie fue una sorpresa la llegada de Jon Moxley (ex Dean Ambrose en WWE) a la nueva empresa All Elite Wrestling, sin embargo los motivos que tuvo el 'lunático' para dejar WWE si eran un misterio. Por ello el propio Moxley, en una entrevista con Chris Jericho, reveló que lo motivó a dejar WWE.



Jon Moxley confesó que no estaba nada de acuerdo con la forma como WWE manejaba su personaje y que ya desde junio del 2018 estaba planeando su salida de la empresa.



Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando 'los creativos' le indicaron que debía bromear sobre la leucemia que padecía su excompañero del grupo The Shield, Roman Reigns.

Ante esta situación, Jon Moxley fue a hablar con el propio Vince McMahon, pero este siempre estaba a favor de los creativos, pese a que en muchas veces sus historias carecían de sentido.



Esta situación sumada a que su esposa, Renne Young trabaja para WWE, lo empujaron a esperar que termine su contrato y así poder irse libremente de la promoción.

Jon Moxley apareció en el evento Doble o Nada de AEW para atacar a Chris Jericho y Kenny Omega terminada la lucha entre ambos.



Ahora Jon Moxley se prepara para su primera lucha en AEW, ante Joey Janela, el próximo 29 de junio en el evento Fyter Fest PPV.