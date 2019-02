Kenny Omega desaira a la WWE, firma con All Elite Wrestling y se agarra a golpes con Chris Jericho | VIDEO | FOTOS

Pese a las informaciones que daban por descontada su llegada a WWE, finalmente la superestrella de la lucha independiente Kenny Omega firmó con la nueva promotora AEW (All Elite Wrestling) e hizo una sorpresiva aparición en la conferencia de prensa del evento Double or Nothing afuera del MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Sin embargo, Chris Jericho también apareció en escena y ambos se enfrentaron en plena conferencia.



AEW realizaba la conferencia de su evento Double or Nothing, cuando sorpresivamente se anunció la presencia de Kenny Omega, quien desde hace unos años brilla New Japan Pro Wrestling.



A pesar de los fuertes rumores que informaban de la inminente llegada de Kenny Omega a WWE, por una multimillonaria suma, finalmente esto quedó descartado con la presencia del canadiense en AEW.



La presencia de Kenny Omega enloqueció a los fans de la lucha libre que se congregaron afuera del MGM Grand para ver de cerca a sus ídolos, pero las emociones llegaron al límite cuando el ex WWE Chris Jericho entró en escena.



Chris Jericho llegó hasta el escenario y sin mediar palabra alguna, se enfrentó con Kenny Omega, con quien ya tuvo una rivalidad muy fuerte en Japón.

Oh sh*t. Lucha Bros take out the Young Bucks! pic.twitter.com/JKu9SlUw6a — Andreas Hale (@AndreasHale) 8 de febrero de 2019

El personal de seguridad de AEW contuvo a Kenny Omega y todo hace indicar que se enfrentarán en uno de los primeros eventos de AEW.



Durante la conferencia de prensa de AEW también quedó confirmado que los Lucha Brothers Pentagon Zero Miedo y Rey Fenix serán parte de la promotora así como el exluchador de WWE PAC (anteriormente conocido como Neville), entre otros.